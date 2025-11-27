CARNET-ova međunarodna konferencija o cyber sigurnosti u Zagrebu okupila više od 300 stručnjaka

U Francuskom paviljonu održana je konferencija „Empowering the Human Element“, prva ENISA-ina u Hrvatskoj, posvećena ulozi ljudskog faktora i umjetne inteligencije u jačanju otpornosti i podizanju svijesti o kibernetičkoj sigurnosti.

U Zagrebu je održana jmeđunarodna konferencija o podizanju razine svijesti javnosti o važnosti kibernetičke sigurnosti pod nazivom „Empowering the Human Element“, koju su organizirali Europska agencija za kibernetičku sigurnost (ENISA) i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, u suradnji s Hrvatskim institutom za kibernetičku sigurnost te Sveučilišnim centrom za kibernetičku sigurnost na Sveučilištu Sjever.

Ovo međunarodno događanje, prvo koje je ENISA organizirala u Hrvatskoj, okupilo je više od 300 sudionika iz cijele Europe, uključujući stručnjake za kibernetičku sigurnost i edukaciju, predstavnike institucija i industrije, akademske zajednice, nevladinih organizacija te medija, kao i menadžere i donositelje odluka koji unutar svojih organizacija oblikuju strategije podizanja svijesti o kibernetičkoj sigurnosti.

Evangelos Ouzounis, ENISA

Evangelos Ouzounis, voditelj izgradnje kapaciteta u ENISA-i, u pozdravnom govoru istaknuo je: „Podizanje svijesti o kibernetičkoj sigurnosti temelj je jačanja naše otpornosti i učinkovitog odgovora na sve složeniji krajobraz prijetnji. Ponosni smo na suradnju s CARNET-om i hrvatskim Nacionalnim koordinacijskim središtem – NKS-om u organizaciji ove važne konferencije posvećene podizanju svijesti, raspravi o utjecaju umjetne inteligencije te predstavljanju ENISA-inog alata AR-in-a-Box za gamifikaciju.“

Ivan Šabić, CARNET

Dr. sc. Ivan Šabić, zamjenik ravnatelja CARNET-a, istaknuo je kako CARNET kontinuirano doprinosi informiranju, povezivanju i razmjeni znanja u području digitalne transformacije i kibernetičke sigurnosti, uz snažnu predanost razvoju edukacijskih programa za buduće stručnjake te jačanju suradnje obrazovnog i poslovnog sektora.

„U središte naših aktivnosti stavljamo ljudski faktor, jer su sustavi sigurni onoliko koliko su sigurni ljudi koji ih koriste. Upravo jačanje njihovih vještina, svijesti i odluka u digitalnom okruženju ključ je dugoročne otpornosti u Hrvatskoj i na razini Europske unije”, rekao je Šabić.

Na konferenciji je bilo riječi o tome kako umjetna inteligencija, napredni alati za evaluaciju i gamifikacija mogu unaprijediti podizanje svijesti o kibernetičkoj sigurnosti u Europi. Sudionici su imali priliku saznati kako personalizirati edukacijske aktivnosti, mjeriti njihov stvarni utjecaj i dugoročno poticati angažman korisnika.