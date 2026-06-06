.debug 2026 je iza ugla – ovdje je sve što morate znati

Tehnološka konferencija .debug 2026 ugostit će oko 2.000 posjetitelja u dva dana, te 100 predavača na šest pozornica u Algebri i Laubi. U nastavku donosimo sve bitne informacije za posjetitelje

Ovoga utorka i srijede, 9. i 10. lipnja, održava se .debug 2026, još jedno najspektakularnije tehnološko događanje ikad organizirano u našoj zemlji i regiji. Dvodnevni tehnološko praznik ćemo pod motom "Reinventing Technology" još jednom obilježiti u zagrebačkom kampusu Sveučilišta Algebra Bernays, Laubi i okolnom prostoru. Na konferenciji se očekuje oko dvije tisuće sudionika, zakazano je stotinjak predavanja s više od 100 govornika, a tamo će se predstaviti i 40-ak najboljih domaćih i regionalnih tehnoloških kompanija, čije predstavnike možete susresti u ".debugu na otvorenom".

.debug se odvija u kampusu Sveučilišta Algebra Bernays (Gradišćanska ulica 24, Zagreb – pogledaj kartu), u Laubi (pogledaj kartu) te na kompletnom vanjskom prostoru između te dvije lokacije.

Konferencija se održava paralelno na 6 pozornica. Glavni stage (track #community) je u Laubi, stage #vibe nalazi se u šatoru između Laube i Algebre, a preostala četiri stagea (#intelligence, #experience, #hardcore i #cyber) u zgradi Algebra Bernaysa, neposredno uz Laubu. Svi posjetitelji moći će pogledati baš sve točke programa, jer se sve snimaju i postprodukcijski obrađuju, pa će vlasnici ulaznica moći nakon konferencije bingeati cijeli program narednih godinu dana.

Posjetiteljima koji dolaze na .debug savjetujemo izbjeći dolazak automobilom zbog ograničenog broja parkirnih mjesta u kvartu. Dolazak taksijem, biciklom ili javnim prijevozom uštedjet će vam znatnu količinu vremena!

Preuzmite aplikaciju s rasporedom .debuga 2026

Svi sudionici .debuga pozvani su i na .debug party koji ćemo upriličiti u utorak, 9. lipnja u Bikers Beer Factoryju, Savska cesta 150, s početkom u 21:30. Ponesite sa sobom akreditaciju .debuga koja će vam poslužiti kao propusnica na party i uživajte u živoj svirci The Gentlemen's Club Band.

Dolaskom na .debug u prilici ste osvojiti i bogate nagrade naših partnera!

Raspored događanja na .debugu 2026 dostupan je u mobilnoj aplikaciji te na webu konferencije. Sve ostale informacije potražite na debug.hr.