Dođi na .debug i osvoji legiće, plejku ili keš

Dolaskom na .debug i posjetom "šatorskom naselju" naših partnera i ove godine možete sudjelovati u nizu nagradnih natječaja te osvojiti brojne bogate nagrade koje osiguravaju sponzori konferencije

Produkcijski i sadržajno nikad bogatiji .debug održava se sljedećega tjedna, 9. i 10. lipnja, a partneri konferencije osigurali su atraktivnu ponudu nagrada za posjetitelje. Svi sudionici najveće tehnološke konferencije imat će priliku sudjelovati u nizu nagradnih natječaja te tako kući otići bogatiji nego što su tamo došli.

Naši sponzori na .debug dolaze vrlo dobro pripremljeni i nude razne zabavne sadržaje na svojim boothovima, koji će se nalaziti na prostoru između Algebra Bernaysa, Laube i "developerskog trga". Sve će tamo biti podređeno networkingu, druženju i uživanju u atmosferi koja .debug čini najboljim tech događajem u regiji.

U nastavku izdvajamo samo neke od nagrada koje će najspretniji, najpametniji, najkreativniji ili najbrži među posjetiteljima moći osvojiti na boothovima partnera:

A1 : Dođi na booth A1, odigraj ICT nagradni kviz i osvoji Play Station 5

: Dođi na booth A1, odigraj ICT nagradni kviz i osvoji Play Station 5 King ICT : Skenirajte QR kod s kutije kokica, slijedi upute i osvoji LEGO pehar nogometnog SP-a

: Skenirajte QR kod s kutije kokica, slijedi upute i osvoji LEGO pehar nogometnog SP-a OTP : U igri brzog tipkanja svakog dana osvoji 250 eura na Visa web prepaid kartici OTP banke

: U igri brzog tipkanja svakog dana osvoji 250 eura na Visa web prepaid kartici OTP banke Pontis Technology : Prijavi se na newsletter i osvoji dvije ulaznice za In music festival, ruksak ili poklon bon

: Prijavi se na newsletter i osvoji dvije ulaznice za In music festival, ruksak ili poklon bon Aircash : Zabij gol na Airchash boothu i osvoji ljetne nagrade

: Zabij gol na Airchash boothu i osvoji ljetne nagrade Genius: Na zadnjem predavanju u utorak odigraj kviz i osvoji poklon bon od 500 eura za Monza driving experience + noćenje za dvije osobe

Savjet posjetiteljima: tijekom pauza između predavanja obiđite baš sve šatore u .debugu na otvorenom, jer će vas tamo čekati i mnogo mercha, jela, pića te raznih ostalih sitnica koje ne bismo mogli ovdje nabrojati sve da i želimo… Ono što tamo dobijete, moći ćete spakirati i ponijeti kući u svojem novom ruksaku, službenom goodie bagu .debuga, u kojem će vas dočekati i aktualni broj Buga.

.debug 2026 održava se u kampusu Algebra Bernays i Laubi 9. i 10. lipnja. Program je dostupan na stranicama konferencije, a ulaznice su još kratko vrijeme dostupne na Entriu.