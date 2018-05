DUPM Days se treći put zaredom održava u Splitu

Članovi DUMP Udruge mladih programera su kroz razgovore s kolegama na studiju uvidjeli kako postoji velik jaz između upućenosti studenata s prilikama nakon fakulteta te da nisu upoznati s onim što će jednog dana koristiti u praksi. Iz potrebe da se mladima približi poslovni svijet, dumpovci u suradnji sa splitskom tvrtkom Profico organiziraju besplatnu IT konferenciju koja okuplja sve zainteresirane studente i renomirane stručnjake iz područja dizajna, programiranja, marketinga i poduzetništva.

Kroz 16 predavanja i dvije panel rasprave predstavit će se trendovi i problematike iz IT svijeta, s temama o tome kako dobiti željeni posao, kako (ne) izraditi rasistički AI i kako AMPutirati mobilni web. Brojne regionalne tvrtke će na svojem izložbenom prostoru predstaviti vlastitu radnu atmosferu, tehnologije i procese koje koriste te tako prenijeti dio svoje kulture svim posjetiteljima. Dodatni sadržaj kao što su piće, hrana, virtualna stvarnost, stolni nogomet i nagradne igre također nisu stran prizor na ovoj konferenciji.

11. i 12. svibnja na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu održat će se DUMP Days, dev, design i tech konferencija za sve IT entuzijaste

"DUMP Days je idealna prilika za svakog studenta kojeg zanima IT da se educira o aktualnim problemima i zahtjevima tržišta, bolje upozna s vodećim IT tvrtkama u Splitu i poveže s ostalim studentima koji pokazuju interes za istim područjem. U konačnici, DUMP Daysi su odlična prilika da se kroz dva dana lansirate u poslovni svijet", poručio je Stipe Lelas, jedan od organizatora konferencije.

DUMP je u organizaciji dobio pomoć i podršku velikog broja domaćih IT tvrtki. Među njima se ističe Profico, tvrtka koja već dugi niz godina radi na razvijanju splitske IT zajednice i koja odličnim uvjetima rada i pozitivnom atmosferom zadržava mlade umove na našim prostorima. Svoj doprinos organizaciji dale su i poznate splitske tvrtke ExtensionEngine, NETMedia i SeekandHit, te još cijeli niz drugih željnih aktiviranja IT zajednice.

Dođite na FESB 11. i 12. svibnja, upoznajte buduće poslodavce i saznajte što je sve aktualno u IT svijetu. Registracije za dobivanje akreditacije su dostupne na web stranici konferencije, ali se možete registrirati i na dan konferencije besplatno. Više informacija o konferenciji možete, osim na službenoj, pronaći i na njenoj Facebook stranici.