Early Bird popusti za .debug uskoro završavaju!

Već je prodana velika većina ulaznica koje smo za najvjernije posjetitelje ponudili po posebnoj cijeni. Jednom kad se s popustom razgrabe predviđene ulaznice, Early Bird cijene više neće biti dostupne

Ulaznice za još jedan najspektakularniji tehnološki događaj dosad održan u nas, .debug 2026, svakim su danom sve traženije, pa je kontingent ulaznica, koje smo pripremili po povlaštenoj Early Bird cijeni, gotovo pa rasprodan. S velikim smo popustom pustili u prodaju trećinu ulaznica od punog kapaciteta, a to razdoblje niskih cijena vrlo će brzo završiti. Nakon toga će se ulaznice za ovogodišnji .debug prodavati po redovnim cijenama.

Požurite osigurati svoje mjesto na .debugu na vrijeme! Na stranicama konferencije već možete vidjeti obrise programa, gotovo 60 predavača i 40 naslova predavanja, od njih ukupno 100, koja vas očekuju.

Tehnološka konferencija .debug 2026 održat će se 9. i 10. lipnja, a ovim putem još jednom podsjećamo što pojedini tip ulaznice donosi svojim vlasnicima:

Ulaznica za .debug

Kupcu ulaznice osigurano je:

fizički dolazak na konferenciju (pristup svim predavanjima i šatorskom naselju),

goodie bag (vrhunski ruksak s novim brojem Buga i Mreže te poklonima partnera),

konzumacija konferencijskog jela i pića,

ulaz na .debug party koji će se održati 9. lipnja navečer,

online pristup konferenciji,

pristup snimkama svih predavanja ubrzo nakon konferencije,

networking s oko dvije tisuće posjetitelja i izlagača.

Studentska ulaznica za .debug

Kupcu ulaznice osigurano je:

Ulaznica je namijenjena učenicima te redovnim i izvanrednim studentima dodiplomskih i diplomskih studija – NIJE namijenjena pravnim osobama.

Online ulaznica za .debug

Ulaznica osigurava online pristup streamingu konferencije uživo te svim snimkama predavanja ubrzo nakon konferencije.

Online studentska ulaznica za .debug

Ulaznica osigurava online pristup konferenciji i pristup svim snimkama predavanja nakon konferencije. Namijenjena je učenicima te redovnim i izvanrednim studentima dodiplomskih i diplomskih studija – NIJE namijenjena pravnim osobama.

Ulaznice možete kupiti kroz sustav Entrio ili preko stranice debug.hr. Za specifične upite javite se na adresu debug@bug.hr.

Pretplatnici na digitalno izdanje Buga (paket Bug Pro) ostvaruju dodatnih 10% popusta na navedene cijene (osim studentskih ulaznica)!