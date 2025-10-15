Ellison: AI neće zamijeniti ljude, već će rješavati najveće probleme čovječanstva

Oracle na AI World 2025 konferenciji u Las Vegasu predstavlja budućnost umjetne inteligencije. Larry Ellison otkriva kako AI već piše kod za Oracle i najavljuje podatkovni centar snage 1,2 milijarde vata

U Las Vegasu je započela Oracle AI World 2025 konferencija, i kako prenosi TechRadar, prvi dan obilježila su izlaganja novog suizvršnog direktora Mikea Sicilije i ključnih Oracleovih partnera, no svi su s nestrpljenjem iščekivali obraćanje legendarnog Larryja Ellisona.

Dan je započeo u glavnoj dvorani gdje je pozornicu preuzeo novi suizvršni direktor Mike Sicilia. Pridružili su mu se predstavnici velikih klijenata poput Exelon Corp, Marriott Internationala, Biofyja i Avis Budget Grupe, koji su podijelili svoja uspješna iskustva s Oracle AI rješenjima. Izbor ovih tvrtki nije slučajan – Oracle vidi energetiku, putovanja, ugostiteljstvo i biotehnologiju kao svoja ključna ciljana tržišta.

Glavna poruka koja se provlačila kroz panele jest da umjetna inteligencija nije tu da zamijeni ljude, već da ih osnaži. Calvin Butler, CEO Exela, naglasio je kako AI potiče evoluciju radne snage i stvara nove prilike. Slično razmišlja i Ty Breland iz Marriotta, koji smatra da AI ne zamjenjuje ljudski dodir, već ga stavlja u prvi plan. Posebno je zanimljiva bila interpretacija Ravija Simhambhatle iz Avisa, koji je akronim AI preveo kao 'Augmenting Individuals' (Osnaživanje pojedinaca).

Nakon pauze, pozornicu je preuzeo osnivač i CTO Oraclea, Larry Ellison, kako bi govorio o zori ere umjetne inteligencije. "Nalazimo se na prekretnici", rekao je Ellison, "gdje više nije ključno samo 'graditi ogromne AI modele', već ih 'stvarno koristiti' za rješavanje 'najtežih i najtrajnijih problema čovječanstva'."

Osvrnuvši se na strahove da će AI zamijeniti radnike, Ellison, drugi najbogatiji čovjek na svijetu, bio je jasan: "Ne mislim da je to istina. Pomoći će nam riješiti probleme koje nismo mogli riješiti sami."

Jedna od najzanimljivijih izjava bila je ona o internom korištenju AI-ja u Oracleu. "Velik dio koda koji Oracle piše, zapravo ne piše Oracle", izjavio je Ellison. "Mi deklariramo namjeru, a model piše proceduru korak po korak". Iako Oracle nije precizirao koliki postotak njihovog novog koda generira AI, vrijedi podsjetiti da su Google, Meta i Microsoft izjavili kako je kod njih ta brojka veća od jedne trećine.

Kako bi dočarao snagu potrebnu za pokretanje AI modela, Ellison je povukao paralelu s ljudskim mozgom koji s 86 milijardi neurona troši samo 20 vata. Usporedbe radi, Oracleov najveći podatkovni centar do sada, koji je još u izgradnji u Abileneu u Teksasu, pokretat će 500.000 Nvidijinih grafičkih procesora i trošit će nevjerojatnih 1,2 milijarde vata.

Prvi dan konferencije tako je zaokružen jasnom vizijom budućnosti u kojoj AI služi kao alat za unaprjeđenje ljudskih sposobnosti.