ENT najavljuje keynote Jelene Jurišić na .debugu – Tko je kriv kad algoritam pogriješi?

Direktorica za tehnologiju u Ericsson Nikoli Tesli dolazi na .debug govoriti o podjeli odgovornosti u eri umjetne inteligencije, korištenju AI-ja u institucionalnim okvirima te izazovima takve stvarnosti

Umjetna inteligencija sve više ulazi u sustave uprave uz obećanja o bržim uslugama i efikasnijim institucijama, ali u tom okruženju AI nikada nije samo alat. Praksa pokazuje da se AI u institucionalnim sustavima ne može graditi kao klasični tržišni use case – ključni izazovi nastaju na razini podataka, integracije i odgovornosti kada algoritmi ulaze u stvarne odluke.

Kako iskoristiti nevjerojatan potencijal umjetne inteligencije za brže servise građanima, a pritom ne žrtvovati transparentnost i etiku?

Jelena Jurišić, direktorica za tehnologiju u Ericsson Nikoli Tesli, najvećoj regionalnoj IT kompaniji, secirat će u svojem keynote predavanju ključne razlike između tržišnog i javnog AI-ja. Doznajte kako inovaciju pretvoriti u stabilan sustav u kojem tehnologija služi ljudima, a odgovornost ostaje jasno adresirana – jer kada algoritmi postanu dio odlučivanja, više nije važno samo što sustav može napraviti, nego i tko za te odluke odgovara.

Jelena je od travnja preuzela dužnost direktorice za tehnologiju ENT Grupe, unutar koje je gradila karijeru još od 2006. godine. Riječ je o stručnjakinji s bogatim iskustvom u ICT sektoru i vođenju velikih nacionalnih projekata digitalne transformacije u ključnim segmentima javne uprave. Kroz dosadašnji rad istaknula se u dizajnu kompleksnih informacijskih sustava i upravljanju multidisciplinarnim timovima, uspješno povezujući tehnološku izvrsnost sa strateškim upravljanjem i dugoročnim planiranjem održivih digitalnih usluga.

Tehnološka konferencija .debug 2026 održava se 9. i 10. lipnja, ulaznice su još samo nekoliko dana dostupne po Early Bird cijenama, pa požurite nabaviti svoju! Keynote predavanje Jelene Jurišić "Odgovornost u eri AI-ja - Tko je kriv kad algoritam pogriješi?" na rasporedu je 10. lipnja.