Fireside chat o digitalnom ulaganju i kviz s atraktivnom nagradom zatvaraju prvi dan .debuga

Kraj programa prvog dana .debuga 2026, 9. lipnja, rezerviran je za apsolutni vrhunac programa koji spaja adrenalinsku vožnju, oštre investicijske reflekse i vrlo vrijednu nagradu

debug.hr ponedjeljak, 25. svibnja 2026. u 06:30

Dok ti inflacija doslovno grize ušteđevinu dok čitaš ovaj tekst, vrijeme je da preuzmeš kontrolu – i to u petoj brzini. Može li se na tržištu kapitala navigirati brzinom Formule 1? Otkrivamo na ekskluzivnom .debug Fireside Chatu na kojem će karte otvoriti Ivana Drlje, Chief Genius Officer iz Intercapitala.

Kroz najvruća pitanja o aktualnim prilikama za investiranje, tržišnim signalima i pobjedničkim strategijama za 2026. godinu vodit će nas nitko drugi nego Dragan Petric, direktor .debuga. tijekom njihovog razgovora kako reagirati u milisekundi, prepoznati trendove prije drugih i natjerati svoj novac da radi brže od konkurencije.

KVIZ: Race to Monza – Tko je dovoljno brz?

Odmah nakon teorije prelazimo na čistu praksu i adrenalin. Glavnu pozornicu preuzima Marko Bogdan (Growth Strategist, Genius) koji će posjetitelje povesti na Race to Monza kviz. Pravila su jednostavna: traži se maksimalna brzina u razmišljanju i samo jedan, onaj najbrži i najtočniji, odnosi sve. A nagrada? Poklon bon od 500 eura za Monza driving experience + noćenje za dvije osobe!

Što te čeka u Monzi?

Riječ je o legendarnom Nacionalnom autodromu Monza – mitskom "hramu brzine" dugom 5.793 metra. To je najbrža staza u Europi, mjesto gdje se stvarala povijest Formule 1 i gdje su vozili najveći vozači svih vremena. Sada ti se otvara prilika da sjedneš za upravljač automobila iz snova i osobno stisneš gas do daske na mitskom asfaltu.

FIRESIDE CHAT: Brze odluke pobjeđuju - na burzi i na stazi (+Race to Monza kviz) na programu je 9. lipnja na kraju programa u Laubi, s početkom u 17:30 sati. Budite tamo i osigurajte si priliku za nezaboravno iskustvo u Monzi!

