Game Changer 4.0 - uz poznate predavače i natjecanje startupova, dodijeljene nagrade u 15 kategorija

Više od 120 panelista, 1500 sudionika, pet tematskih dvorana, teme koji pomiču granice i snaga digitalne zajednice na jednom mjestu

Bug.hr ponedjeljak, 20. listopada 2025. u 09:00

U četvrtak, 16. listopada, Zagreb je nakratko postao epicentar tehnologije i inovacija. U Z Centru je održana Game Changer 4.0 Superkonferencija, koja je i ove godine potvrdila status najvećeg hrvatskog tech inovation događaja. Više od 120 panelista i 1500 sudionika, pet tematskih dvorana, dodjela nagrada i bogata expo zona pretvorili su Z Centar u mjesto gdje se moglo vidjeti i osjetiti kako izgleda budućnost.

„Game Changer Zagreb 4.0 posvećen je humanizaciji tehnologije – istraživanju kako inovacije mogu oplemeniti poslovanje i svakodnevni život, a ne samo ih automatizirati. Konferencija pokazuje kako digitalna transformacija može biti usmjerena na ljude, kroz stvarne primjene koje mijenjaju način na koji radimo, učimo i surađujemo. Osim vrhunskog sadržaja, donosi i prepoznatljiv “vajb” zajedništva, kreativnosti i energije koji okuplja lidere i inovatore iz cijele regije'', poručio je organizator Matija Vučković.

Tijekom dana na pozornicama su se izmijenila istaknuta imena domaće i međunarodne scene, među njima Karlo Ressler (Europski parlament)Nikola Kapraljević (Infinum)Petya Rusinova (Visa)Damir Sabol (Google)Georg Bauser(EX-Airbnb), Davor Bruketa (Bruketa&Žinić&Grey) Leonor Diaz Alcantara (Saviesa), Ekaterina Doubinina (Rathbones)  Matea Rozina Alexander (TikTok live), Teo Širola (Muzej Iluzija) i mnogi drugi.

Posebnu pozornost privukla je Entertainement zona u kojoj su posjetitelji mogli isprobati hrvatsku nagrađivanu igru SCUM studija Gamepires. Jedan od vrhunaca konferencije bio je humanoidni robot Captcha, koji je sudjelovao u predavanju, a nakon toga je s posjetiteljima stupio u interakciju. Družio se s ljudima, odgovarao na pitanja i pokazao da granice između ljudi i strojeva postaju sve zamagljenije. Expo zona bila je središte interakcije i povezivanja, dok je umjetničku dimenziju događaja donijela digitalna izložba američke umjetnice Gretchen Andrew, čije je radove dovela platforma Shpigl, a koja se može pogledati do 19. listopada u Z Centru. Tijekom dana sudionici su mogli pratiti natjecanje hrvatskih startupa, u kojemu je prvo mjesto osvojio je Juicefast, drugo Agesync, dok je treće mjesto zauzeo Smart Hospitality. Krajem dana dodijeljene su Game Changer nagrade najinovativnijim projektima i idejama. Nagrade su dodijeljene u 15 kategorija, uključujući AI, fintech, održivost i gaming industriju. U posebnoj kategoriji pobjednika Startup dvorane,

Dobitnici nagrada po kategorijama

  • Agritech of the year – AGRIVI
  • Gaming racket of the year – TODAY’S GAME
  • Streamer of the year – MALAJSKI TAPIR
  • Ecotech progress of the year – JADRANKO
  • Linkedin power creator of the year – DRAGAN PETRIC
  • E-commerce transformation award – VOLIM LJUTO
  • Women's equality award – IVANA GAŽIĆ, ZAGREBAČKA BURZA
  • Fintech project of the year – OWN SOLUTIONS
  • Cybersecurity project of the year – DIVERTO
  • Gaming design and animation of the year – GAMEPIRES
  • AI & big data integrated project of the year – MEMGRAPH
  • Blockchain services project of the year – ELECTROCOIN
  • Medtech project of the year – Dr. DRAGAN PRIMORAC
  • Travel tech project of the year – RENTLIO
  • Game changer – baby unicorn award – GIDEON BROTHERS

Kroz Game Changer još je jednom pokazano i dokazano da tehnologija nije samo alat, nego priča o ljudima, suradnji i idejama koje mijenjaju svijet. Za jedan dan, Zagreb je doslovno živio budućnost. Događaj je još jednom potvrdio status Zagreba kao rastućeg središta regionalne tech inovation scene i mjesta na kojem se rađaju ideje koje oblikuju budućnost.

Više informacija možete pronaći na službenoj stranici Game Changer platforme.

