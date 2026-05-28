Gladni znanja i dobre hrane? Vidimo se na .debugu!

Ove godine .debug će ponovno oduševiti posjetitelje atmosferom, predavanjima, ali i ponuditi kvalitetnu hranu. Svi će moći uživati u vrhunskim zalogajima oba konferencijska dana

Ako ste sudionik tehnološke scene u Hrvatskoj, onda već znate gdje ćete biti 9. i 10. lipnja – na .debugu, naravno! Najveći tehnološki spektakl u regiji vam i ove godine priprema niz vrhunskih predavanja, fantastičnu atmosferu i druženje u pauzama na .debugu na otvorenom, a u velikoj pauzi svi vlasnici ulaznica za fizički dolazak dobivaju i ručak.

Što donose ulaznice za .debug 2026 i koji tipovi postoje – provjerite ovdje

Danas vam otkrivamo čime će se na .debugu ove godine posjetitelji moći počastiti, osim zalogaja, pića i raznih ostalih osvježenja dostupnih na boothovima partnera.

Službeni jelovnik .debuga 2026:

Chilli con carne – chilli s mljevenim mesom, crvenim grahom, paprikom i kukuruzom poslužen uz basmati rižu i domaće ukiseljene krastavce

– chilli s mljevenim mesom, crvenim grahom, paprikom i kukuruzom poslužen uz basmati rižu i domaće ukiseljene krastavce .debug KFC Bowl – pohana piletina na KFC način uz krumpir salatu i coleslaw salatu

– pohana piletina na KFC način uz krumpir salatu i coleslaw salatu Fusilli alla verde – fusilli u kremastom umaku od brokule i špinata s ricottom, sezonska salata

– fusilli u kremastom umaku od brokule i špinata s ricottom, sezonska salata Vučeni pajcek – sporo pečena, vučena svinjetina poslužena uz palentu i domaće ukiseljene krastavce

– sporo pečena, vučena svinjetina poslužena uz palentu i domaće ukiseljene krastavce .debug Chicken Katsu Bow l – pohana piletina poslužena uz basmati rižu, svježe marinirano povrće na azijski i teriyaki umak

l – pohana piletina poslužena uz basmati rižu, svježe marinirano povrće na azijski i teriyaki umak Falafel Bowl – pržene okruglice od slanutka, hummus krema, lisnata zelena salatica s veganskim dresingom

(točan raspored jela po danima objavit ćemo na samoj konferenciji, no svakog dana bit će tu po jedna pileća, vege te opcija crvenog mesa)

Program konferencije dostupan je na službenoj stranici, jednako kao i ulaznice – ugrabite svoju na vrijeme!