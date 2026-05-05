IN2 najavljuje keynote Ivana Gabrića na .debugu: Debugiranje IT euforije

Jedan od najcjenjenijih doajena regionalne IT industrije donijet će na pozornicu .debuga – u nikad nadrealnijim vremenima – realan pogled na trenutačnu situaciju u IT industriji, od ekonomskih pritisaka i promjena na tržištu rada do sve snažnijeg utjecaja AI-a, s posebnim fokusom na razliku između hypea i stvarne vrijednosti.

Kako ostati relevantan

Gdje AI donosi konkretne pomake, a gdje stvara dodatnu kompleksnost i trošak? Ivan Gabrić, CEO domaće kompanije IN2 će uz to otvoriti i pitanja vezana uz ljude i karijere – od izazova ulaska mladih u industriju, preko promjene očekivanog skillseta, do dileme između razvoja u smjeru tehničkog eksperta ili managera u kontekstu nove AI ere.

Kroz konkretna iskustva iz prakse, otkrit će kako se u takvom okruženju donose odluke, kako se grade timovi i smisleni projekti i kako se pronalazi ravnoteža između brzine, kvalitete i održivosti. Uz "debugiranje" svih stranputica koje se vječito provlače kroz IT industriju, čut ćemo praktičan pogled na to kako se snaći i ostati relevantan na sceni koja se mijenja euforično i brže nego ikada.

Ivan Gabrić istaknuti lider je i vizionar regionalne IT scene s više od tri desetljeća iskustva u vođenju kompleksnih tehnoloških sustava i strateških transformacija. Trenutačno obnaša funkciju predsjednika Uprave IN2 grupe, gdje svojom stručnošću oblikuje budućnost digitalizacije i potvrđuje status jednog od najutjecajnijih stručnjaka u industriji.

Keynote predavanje "Debugiranje IT euforije – Vječna potraga za svetim gralom" na programu je drugog dana .debuga, 10. lipnja, u Laubi. Kompletan program i raspored predavanja na .debugu 2026. objavljujemo za nekoliko dana.