Infinum najavljuje keynote Nikole Kapraljevića na .debugu: Hoće li IT preživjeti AI?

Kako navesti cijelu kompaniju da koristi AI u svom radu? To je pitanje koje dio organizacija izbjegava, a dio aktivno pokušava riješiti. Nikola Kapraljević će nas prvog dana .debuga 2026. na keynote predavanju provesti kroz priču o tome kako Infinum, vodeća hrvatska tehnološka kompanija, prolazi kroz tu transformaciju.

Nikola dolazi s pozicije koju malo tko ima: 20 godina na prvoj liniji razvoja digitalnih proizvoda, od prvih mobilnih aplikacija do globalnih enterprise sustava. Kao jedan od prvih zaposlenika i danas izvršni direktor, sudjelovao je i vodio Infinum kroz svaki veliki val u industriji, kao i kroz akvizicije koje su kompaniju pretvorile iz zagrebačkog studija u globalnu organizaciju sa rastućim spektrom tehnoloških usluga.

AI i posljedično vibe coding najdublja su promjena u modernom tech svijetu. Agencije koje se bave razvojem softwarea, procesom koji AI mijenja iz korijena, morat će se transformirati i prilagođavati. Nikola donosi odgovore na pitanja koja si postavljaju svi koji su prošli ili prolaze kroz isto: Kako navesti 400 ljudi da prestanu koristiti AI isključivo kao GPT chat? Kako izgleda organizacija u kojoj je AI stvarno integriran u svakodnevni rad? Hoće li specijalizacija postati manje važna u budućnosti? Koja je ključna vrijednost koju agencije daju klijentima kada kod postane jeftin? Kako se Infinum mijenja kroz godine ne bi li ostao relevantan?

Nikola Kapraljević suvlasnik je i izvršni direktor Infinuma, globalne tehnološke kompanije s više od 400 stručnjaka i klijentima poput Porschea, Philipsa i Disneyja. Pod njegovim vodstvom Infinum je realizirao tri strateške akvizicije – njujoršku agenciju ExpandTheRoom, amsterdamsku kreativnu agenciju Your Majesty i britansku cybersecurity tvrtku AMR – te udvostručio prihode na američkom tržištu u manje od dvije godine.

Keynote predavanje Hoće li IT preživjeti AI? na programu je prvog dana .debuga, 9. lipnja, u Laubi.