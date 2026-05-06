Infobip Shift 2026 u rujnu u Zadru okuplja developere i AI stručnjake

Infobip Shift 2026, developerska i AI konferencija, održat će se od 13. do 15. rujna u Zadru. Događaj će okupiti developere i inženjere iz Hrvatske i inozemstva, a program će se fokusirati na razvoj tehnoloških platformi, profesionalni razvoj u tehnološkoj industriji te primjenu alata umjetne inteligencije. Među sudionicima najavljeni su i predstavnici međunarodnih tehnoloških kompanija, uključujući Nvidiju.

Sudionici konferencije imat će priliku poslušati predavanja i sudjelovati u panelima i radionicama posvećenima razvoju i održavanju složenih tehnoloških sustava, kao i izazovima skaliranja i implementacije produkcijskih rješenja. Program će se odvijati na više pozornica.

Među najavljenim govornicima su Katie Gamanji iz Applea i Igor Dmochowski iz Nvidije, kao i Sven Peters, Bette Lyon Delsordo i Nico Martin. Organizatori navode da će sudjelovati i drugi stručnjaci iz tehnološke industrije. Više informacija dostupno je na službenim stranicama konferencije: https://shift.infobip.com/.

Igor Dmochowski, voditelj odnosa s developerima za Srednju i Istočnu Europu u Nvidiji, istaknuo je da konferencija omogućuje razmjenu iskustava i povezivanje s lokalnom i međunarodnom developerskom zajednicom te da Hrvatska ima vidljiv potencijal u području tehnologije i umjetne inteligencije.

Infobip Shift održava se u Hrvatskoj, ali je posljednjih godina proširen i na druge lokacije. Konferencija je ranije održana u Miamiju, a prošle godine i u Kuala Lumpuru, čime je postala prva hrvatska tehnološka konferencija prisutna na tri kontinenta.

Ivan Brezak Brkan, direktor odjela za iskustvo developera i sadržaj u Infobipu, naveo je da je cilj konferencije omogućiti razmjenu znanja i iskustava među stručnjacima te povezivanje sudionika iz različitih dijelova tehnološke industrije.

U sklopu konferencije bit će održano i završno natjecanje programa Scale 2.0, u kojem će finalisti predstaviti svoje startupe domaćoj i međunarodnoj tehnološkoj zajednici. Scale 2.0 je inkubatorski program namijenjen hrvatskim startupima u ranoj fazi razvoja, s ciljem povezivanja s međunarodnim tržištima i potencijalnim investitorima.