Jedan od najboljih rižota na svijetu gurmansko je iznenađenje .debuga 2026

Ove godine .debug će ponovno oduševiti posjetitelje atmosferom, vrhunskim predavanjima, ali i ponuditi kvalitetnu hranu – pogotovo ako se odlučite počastiti skradinskim rižotom

Nedavno smo vam već otkrili što će se jesti na .debugu u sklopu konferencijske ponude jela, a danas donosimo i informaciju o posebnoj poslastici kojom ćemo počastiti sve posjetitelje. Prvoga dana tijekom velike pauze u programu (13:20 – 14:30), na platou ispred šatora za networking i ručak očekuje vas pravi kulinarski show. Detalje jelovnika .debuga 2026 donosimo u nastavku.

Utorak, 9. lipnja

Chilli con carne : Chilli s mljevenim mesom, grahom, paprikom i kukuruzom, basmati riža, ukiseljeni krastavci

: Chilli s mljevenim mesom, grahom, paprikom i kukuruzom, basmati riža, ukiseljeni krastavci .debug hrskava piletina : Pohana piletina u hrskavoj panadi, krumpir salata, coleslaw salata

: Pohana piletina u hrskavoj panadi, krumpir salata, coleslaw salata Vučeni pajcek : Sporo pečena vučena svinjetina (pulled pork), palenta, domaći ukiseljeni krastavci

: Sporo pečena vučena svinjetina (pulled pork), palenta, domaći ukiseljeni krastavci Fussili alla verde: Fussili u kremastom umaku od brokule i špinata s ricottom, sezonska salata

SHOW COOKING Skradinski rižot by Ante Pižić: Originalni skradinski rižot od teleće ruže i snažnog temeljca, priprema dva dana i kuha 12 sati u kontinuitetu. Rižot koji je Ante Pižić pripremio Anthonyju Bourdainu, a Bourdain ga je proglasio jednim od najboljih na svijetu.

Srijeda, 10. lipnja

Vučeni pajcek : Sporo pečena vučena svinjetina (pulled pork), palenta, domaći ukiseljeni krastavci.

: Sporo pečena vučena svinjetina (pulled pork), palenta, domaći ukiseljeni krastavci. Penne x domaća šalša : Penne u domaćoj šalši, ricotta, sezonska salata

: Penne u domaćoj šalši, ricotta, sezonska salata Chilli con carne : Chilli s mljevenim mesom, grahom, paprikom i kukuruzom, basmati riža, ukiseljeni krastavci

: Chilli s mljevenim mesom, grahom, paprikom i kukuruzom, basmati riža, ukiseljeni krastavci .debug katsu piletina: Pohana piletina u hrskavoj panadi, basmati riža, marinirano povrće na azijski s teriyaki umakom

Što donose ulaznice za .debug 2026 i koji tipovi postoje – provjerite ovdje i nabavite svoju na vrijeme! Program konferencije dostupan je na debug.hr.