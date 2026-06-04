Jedan od najboljih rižota na svijetu gurmansko je iznenađenje .debuga 2026
Ove godine .debug će ponovno oduševiti posjetitelje atmosferom, vrhunskim predavanjima, ali i ponuditi kvalitetnu hranu – pogotovo ako se odlučite počastiti skradinskim rižotom
Nedavno smo vam već otkrili što će se jesti na .debugu u sklopu konferencijske ponude jela, a danas donosimo i informaciju o posebnoj poslastici kojom ćemo počastiti sve posjetitelje. Prvoga dana tijekom velike pauze u programu (13:20 – 14:30), na platou ispred šatora za networking i ručak očekuje vas pravi kulinarski show. Detalje jelovnika .debuga 2026 donosimo u nastavku.
Utorak, 9. lipnja
- Chilli con carne: Chilli s mljevenim mesom, grahom, paprikom i kukuruzom, basmati riža, ukiseljeni krastavci
- .debug hrskava piletina: Pohana piletina u hrskavoj panadi, krumpir salata, coleslaw salata
- Vučeni pajcek: Sporo pečena vučena svinjetina (pulled pork), palenta, domaći ukiseljeni krastavci
- Fussili alla verde: Fussili u kremastom umaku od brokule i špinata s ricottom, sezonska salata
Srijeda, 10. lipnja
- Vučeni pajcek: Sporo pečena vučena svinjetina (pulled pork), palenta, domaći ukiseljeni krastavci.
- Penne x domaća šalša: Penne u domaćoj šalši, ricotta, sezonska salata
- Chilli con carne: Chilli s mljevenim mesom, grahom, paprikom i kukuruzom, basmati riža, ukiseljeni krastavci
- .debug katsu piletina: Pohana piletina u hrskavoj panadi, basmati riža, marinirano povrće na azijski s teriyaki umakom
Što donose ulaznice za .debug 2026 i koji tipovi postoje – provjerite ovdje i nabavite svoju na vrijeme! Program konferencije dostupan je na debug.hr.