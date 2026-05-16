Kako tradicionalni bankarski sustav pretvoriti u tehnološku tvrtku, doznajte na .debugu

Na nadolazećem .debugu, Josip Majher iz HPB-a otkrit će stvarne izazove modernizacije core sustava i uvođenja umjetne inteligencije u tradicionalnu banku

U sklopu programa tehnološke konferencije .debug 2026, koja se održava 9. i 10. lipnja, najavljujemo intrigantan Fireside chat, koji će se fokusirati na dubinsku analizu digitalne transformacije unutar tradicionalnog bankarskog sektora. Središnja tema razgovora bavit će se procesima koji se odvijaju kad se velika i strogo regulirana organizacija upusti u korjenite tehnološke promjene.

Sugovornik će u ovom razgovoru biti Josip Majher, član Uprave i operativni direktor Hrvatske poštanske banke. Majher od 2023. godine u Upravi HPB-a iz prve ruke vodi stratešku digitalnu transformaciju, a zadužen je za IT, direktne kanale, plaćanja, podršku poslovanju te upravljanje projektima. Njegovo izlaganje temeljit će se na bogatom dvadesetogodišnjem iskustvu u financijskoj industriji, koje uključuje rukovodeće uloge u osiguranju, savjetničku poziciju u Vladi RH za mirovinske fondove te ulogu delegata Hrvatske pri OECD-u.

Iako projekti poput zamjene core sustava, potpune modernizacije mobilnog kanala te implementacije umjetne inteligencije na papiru djeluju jednostavno, stvarni izazovi kriju se u pozadini same operacije. Raspravljat će se o ključnim strateškim odlukama koje oblikuju taj tranzicijski put. Poseban naglasak bit će stavljen na tezu da je za konačni uspjeh transformacije presudan pobjednički mentalni sklop, a ne isključivo sama tehnologija.

Točku "Kako pretvoriti legacy banku u tehnološku tvrtku" će moderirati Dragan Petric, direktor konferencije .debug, a Fireside chat je na rasporedu prvog dana konferencije, 9. lipnja u 12 sati na glavnoj pozornici u Laubi.