Keynote reunion na .debugu: Što donosi najveći update civilizacije?

Svake godine, od svojeg prvog izdanja, .debug ugošćuje C-level direktore najvećih i najutjecajnijih domaćih tech kompanija, što kao keynote predavače, što kao sudionika panel rasprava. Ove godine odlučili smo to spojiti, pa na tradicionalnu panel raspravu pozvati – CEO-ove koji su proteklih godina držali zapažena keynote predavanja.

Povratak na pozornicu

Panel rasprava prvog dana .debuga na najvećoj pozornici, u Laubi, stoga će nositi naziv "Keynote reunion – Što donosi najveći update civilizacije?".

U ovom ekskluzivnom povratku na našu pozornicu, najistaknutiji lideri domaće IT scene i bivši keynote speakeri .debuga analizirat će trenutak u kojem tehnologija prestaje biti samo alat i postaje temeljni OS nove ljudske civilizacije. Beskompromisnim seciranjem stvarnosti ovi će vizionari dešifrirati transformaciju koja iz temelja mijenja tržište rada u IT-ju i šire, ali i društvene norme, propitujući jesu li naši sustavi dovoljno snažni da izdrže pritisak algoritamske evolucije.

Umjesto pukih predviđanja, panelisti će iz prve ruke otkriti kako njihove kompanije navigiraju kroz najnepredvidljiviju fazu modernog doba, definirajući nova pravila igre u svijetu u kojem kod nezaustavljivo ispisuje stranice budućnosti.

Sudionici panela bit će:

Tomislav Car (keynoter .debuga 2021): Serijski tehnološki poduzetnik, koji je kroz godine pokrenuo nekoliko uspješnih biznisa – Infinum, Productive, Porsche Digital Croatia i CircuitMess. Sve te tvrtke posluju stabilno, imaju kupce i klijente iz cijelog svijeta te zajedno imaju preko 500 zaposlenika.

Zlatko Hrkać (keynoter .debuga 2022): Suosnivač i glavni direktor Sofascorea, ugledne tech kompanije sa zagrebačkih Vrbana koja stoji iza istoimene aplikacije za praćenje sportskih rezultata u realnom vremenu, s preko 30 milijuna mjesečno aktivnih korisnika u cijelom svijetu.

Nikola Dujmović (keynoter .debuga 2025): Iskusni glavni izvršni direktor Spana s dokazanom poviješću rada u industriji informacijske tehnologije i usluga i jedan od stupova hrvatskog IT-a izvanrednog ugleda, respektabilnog kontinuiteta i osebujnog karaktera ugrađenog u globalni uspjeh jedne od najvećih, najcjenjenijih i najutjecajnijih hrvatskih tehnoloških kompanija.

Damir Sabol (keynoter .debuga 2025): Jedan od glavnih aktera hrvatske IT scene, velikan neizmjerne reputacije, serijski uspješan tech poduzetnik i investitor, tvorac Iskon Interneta, Microblinka i Photomatha i uzor svakome zaljubljeniku u digitalno, inovativno i futuristično. Danas je direktor softverskog inženjerstva u zagrebačkom uredu Googlea, koji je izrastao iz Photomatha.

Moderator je još jednom nezamjenjivi Petar Štefanić, prekaljeni profesionalac koji je s domaćim tech sektorom na "ti" i kojem niti jedna aktualna tema neće proći ispod radara.