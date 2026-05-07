Koliko energije treba za AI revoluciju i druga teška pitanja – odgovori stižu na .debugu

Najavljujemo predavanje "Od vodika do AI-a: Revolucija je započela. Gdje si ti?" koje će na .debugu 2026 održati naš stari znanac i višestruki predavač Matija Matijevac

IT zajednica više ne prati promjene, ona ih stvara – od energetike i obrazovanja do sigurnosti i svakodnevnog života – preuzimajući pritom i odgovornost za posljedice. Možete li recimo uopće zamisliti količinu energije koju će trebati podatkovni centri koji danas pokreću AI revoluciju?

Revolucija je započela

Dok svi pričaju o umjetnoj inteligenciji, rijetko tko se pita kako ćemo zapravo "nahraniti" infrastrukturu koja sve to omogućuje i zašto bi npr. vodik mogao postati gorivo budućih sustava. Pitanje više nije hoće li tehnologija promijeniti svijet, nego tko će je stvarno koristiti, a tko će je samo promatrati sa strane. Na sva ova pitanja odgovore nam za .debug u lipnju sprema Matija Matijevac.

Matija je CEO tvrtke MAIDEA, strastveni zaljubljenik u tehnologiju, futurizam i modernizaciju. U duši mrežaš i sistemaš, danas poduzetnik s ciljem stvaranja inovativnih proizvoda i usluga te kreiranja rješenja koja rješavaju specifične probleme određenih industrija. U potpunosti posvećen pomicanju granica tehnologije kako bi se potaknuo napredak i ubrzalo prihvaćanje novih tehnoloških rješenja u društvu. Njegova predavanja na konferencijama obično su vrlo intrigantna, zanimljiva i daju publici misliti, pa ništa drugačije ne očekujemo ni sada.

"Mnogi danas prigovaraju da će ih AI zamijeniti, a ne razmišljaju o tome da su zapravo možda ponovno zakasnili pridružiti se novim trendovima. Istim trendovima koje su i sami stvorili… i ponovno pokrenuli revoluciju. Revoluciju i transformaciju svega", najavio je svoj nastup.

Predavanje "Od vodika do AI-a: Revolucija je započela. Gdje si ti?" na .debugu 2026 jednostavno ne smijete propustiti! Konferencija se održava 9. i 10. lipnja, a kompletan program objavljujemo uskoro.