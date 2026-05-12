Koliko koštaju, koliki su popusti i što donose ulaznice za .debug 2026?
Ovogodišnji će .debug biti još jednom najveće okupljanje tech zajednice, event koji ne smijete propustiti. U nastavku pogledajte kako odabrati tip ulaznice te kako ih nabaviti uz popust
Konferencija .debug 2026 bit će još jednom najveći tehnološki događaj u našoj regiji. Program je objavljen na stranicama konferencije, pa ga možete već sad proučiti ovdje. Nakon toga, možete odabrati tip ulaznice koja vam najbolje odgovara te je osigurati putem sustava Entrio. U nastavku donosimo što koji tip ulaznice ove godine znači, kome je namijenjen te kako u određenim slučajevima osigurati popust.
Studentska online ulaznica za .debug
Ulaznica je namijenjena učenicima te redovnim i izvanrednim studentima dodiplomskih i diplomskih studija – NIJE namijenjena pravnim osobama (ne izdaje se R-1). Ulaznica osigurava samo online pristup konferenciji i pristup snimkama svih predavanja. Cijena: 40 €.
Studentska ulaznica za .debug
Količina studentskih fizičkih ulaznica ograničena je na 30% ukupnog kapaciteta. Ulaznica osigurava puno iskustvo .debuga: fizičko praćenje konferencije, goodie bag, konferencijsko jelo i piće oba dana, ulaz na .debug party, online pristup konferenciji i pristup snimkama svih predavanja. Ulaznica je namijenjena učenicima te redovnim i izvanrednim studentima dodiplomskih i diplomskih studija – NIJE namijenjena tvrtkama (ne izdaje se R-1). Cijena: 70 €.
Online ulaznica za .debug
Redovna online ulaznica za .debug dostupna je po cijeni od 120 € (96 € + PDV). Ulaznica osigurava online pristup konferenciji i pristup snimkama svih predavanja ubrzo nakon konferencije.
Ulaznica za .debug
Redovna klasična ulaznica za .debug košta 320 € (256 € + PDV). Ova vrsta ulaznice osigurava puno iskustvo .debuga: fizičko praćenje konferencije, goodie bag, konferencijsko jelo i piće oba dana, ulaz na .debug party, online pristup konferenciji i svim snimkama predavanja nakon konferencije.
Kako do popusta na ulaznice?
- Provjerite inboxe! Pretplatnici na Bugov newsletter i sudionici dosadašnjih izdanja .debuga mailom su već dobili promo kod za 10% popusta.
- Pretplatnici na digitalno izdanje Buga (paket Bug Pro) ostvaruju 10% popusta na redovne cijene (osim studentskih ulaznica)!
- Na digitalnim oglasima, na koje možete naići čitajući Bug.hr, također se krije promo kod za popust!
- Za količine od tri i više ulaznica po regularnoj cijeni (osim studentskih) automatski se u Entrio sustavu obračunava 20% popusta.
- Tvrtke i organizacije, u slučaju narudžbe većeg broja ulaznica, mogu ostvariti i veće količinske popuste. Za posebne upite i individualne ponude potrebno se obratiti mailom na adresu debug@bug.hr.