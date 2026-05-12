Koliko koštaju, koliki su popusti i što donose ulaznice za .debug 2026?

Ovogodišnji će .debug biti još jednom najveće okupljanje tech zajednice, event koji ne smijete propustiti. U nastavku pogledajte kako odabrati tip ulaznice te kako ih nabaviti uz popust

Konferencija .debug 2026 bit će još jednom najveći tehnološki događaj u našoj regiji. Program je objavljen na stranicama konferencije, pa ga možete već sad proučiti ovdje. Nakon toga, možete odabrati tip ulaznice koja vam najbolje odgovara te je osigurati putem sustava Entrio. U nastavku donosimo što koji tip ulaznice ove godine znači, kome je namijenjen te kako u određenim slučajevima osigurati popust.

Studentska online ulaznica za .debug

Ulaznica je namijenjena učenicima te redovnim i izvanrednim studentima dodiplomskih i diplomskih studija – NIJE namijenjena pravnim osobama (ne izdaje se R-1). Ulaznica osigurava samo online pristup konferenciji i pristup snimkama svih predavanja. Cijena: 40 €.

Studentska ulaznica za .debug

Količina studentskih fizičkih ulaznica ograničena je na 30% ukupnog kapaciteta. Ulaznica osigurava puno iskustvo .debuga: fizičko praćenje konferencije, goodie bag, konferencijsko jelo i piće oba dana, ulaz na .debug party, online pristup konferenciji i pristup snimkama svih predavanja. Ulaznica je namijenjena učenicima te redovnim i izvanrednim studentima dodiplomskih i diplomskih studija – NIJE namijenjena tvrtkama (ne izdaje se R-1). Cijena: 70 €.

Online ulaznica za .debug

Redovna online ulaznica za .debug dostupna je po cijeni od 120 € (96 € + PDV). Ulaznica osigurava online pristup konferenciji i pristup snimkama svih predavanja ubrzo nakon konferencije.

Ulaznica za .debug

Redovna klasična ulaznica za .debug košta 320 € (256 € + PDV). Ova vrsta ulaznice osigurava puno iskustvo .debuga: fizičko praćenje konferencije, goodie bag, konferencijsko jelo i piće oba dana, ulaz na .debug party, online pristup konferenciji i svim snimkama predavanja nakon konferencije.

Goodie bag je i ove godine vrhunski ruksak s poklonima partnera i novim Bugom

Kako do popusta na ulaznice?