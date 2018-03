Komercijalni direktor kompanije Virgin Galactic na Digital Takeoveru

Stephen Attenborough je 2004. na poziv Richarda Bransona došao u Virgin Galactic kao prvi zaposlenik na puno radno vrijeme kako bi uspostavio komercijalne temelje poslovanja i stvorio novo tržište za privatna putovanja u svemir. Sada vodi komercijalne aktivnosti tvrtke koje obuhvaćaju: brand menadžment, prodaju, marketing, brigu o kupcima, komunikaciju, edukaciju, „outreach” kao i sklapanje partnerstava u području privatnih putovanja u svemir.

Na Digital Takeoveru Stephen Attenborough održat će inspirativnu prezentaciju pod nazivom 'Virgin Galactic – Opening Space to change the world for good'. Ispričat će nam izvanrednu priču kako je Virgin Galactic stvorio novo tržište za svemirska putovanja u digitalnom dobu. Donijet će nam i najsvježije novosti iz Kalifornije, gdje svemirski brod kompanije Virgin Galactic prolazi finalnu fazu testiranja. Objasnit će nam kakav utjecaj imaju nove tehnologije na poslovanje te na koji način potaknuti inovacije u poslovanju i rasti kroz pravu kombinaciju inovativnih ljudi i tehnologije. Govorit će o važnosti poduzimanja hrabrih poteza u biznisu kako bi se prihvatile promjene te objasniti što se događa ako ne ulažete u izgradnju digitalne kulture svoje kompanije.

Stephen redovito drži govore po cijelome svijetu u kojima ističe važnost otvaranja pristupa svemiru kako bi se poboljšao život na Zemlji. Pridružio kompaniji Virgin Galactic nakon karijere u upravljanju investicijskim fondovima u Londonu, a posljednja funkcija bila mu je ona direktora u tvrtki Fund Managers Gartmore.

