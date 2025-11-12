Konstruktivno novinarstvo: korak prema vijestima kakve trebamo

Međunarodna konferencija u Zagrebu o budućnosti novinarstva i povjerenju publike

PR srijeda, 12. studenog 2025. u 21:14

U vremenu kada povjerenje u medije slabi, a publika sve češće traži relevantne i uravnotežene informacije, pred novinarstvom stoji izazov – ali i prilika – da se iznova definira. Upravo će toj temi biti posvećena konferencija „Konstruktivno novinarstvo: korak prema vijestima kakve trebamo“, koja će se održati 2. prosinca 2025. (utorak) od 10 do 16 sati u Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu.

Konferencija će okupiti vodeće stručnjake i novinare iz Hrvatske i Europe, s ciljem da potakne razgovor o tome kako novinarstvo može biti pokretač pozitivnih promjena – bez odustajanja od profesionalnih standarda, kritičkog pristupa i odgovornosti prema javnosti.

HUDI je prepoznao važnost ove inicijative i pridružio se kao partnerska organizacija konferencije. Uloga HUDI-ja u ovom kontekstu proizlazi iz njegova djelovanja na jačanju profesionalnih standarda digitalnog novinarstva, promicanju transparentnosti i inovacija u medijima te podršci projektima koji doprinose vjerodostojnosti i održivosti medijskog ekosustava. Sudjelovanjem u organizaciji konferencije HUDI potvrđuje svoju posvećenost poticanju praksi koje osnažuju povjerenje između medija i publike te otvaraju prostor za kvalitetniji javni dijalog.

Pokret koji vraća vjeru u novinarstvo

Robert Tomljenović
Robert Tomljenović

Konstruktivno novinarstvo posljednjih se godina snažno razvija u europskim redakcijama – od Danske i Njemačke do Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva – kao odgovor na rastući jaz između medija i publike. Umjesto da se fokusira isključivo na probleme i sukobe, ovaj pristup promiče dublje razumijevanje tema, istražuje moguća rješenja i potiče dijalog.

U današnjem svijetu, u kojem algoritmi društvenih mreža i umjetna inteligencija biraju o čemu ćemo i kako biti informirati, a istodobno rastu netolerancija, isključivost, nespremnost na dijalog i dezinformacije, nužno je razgovarati o novoj i smislenijoj ulozi novinarstva i medija. Stoga konferencijom “Korak prema vijestima kakve trebamo” želimo potaknuti na razmišljanje i raspravu o tome kakvo novinarstvo i kakve vijesti su nam potrebne da bismo našli odgovor na ove negativne posljedice modernog svijeta i vratili povjerenje u medije. A za to nam sigurno treba dobro izvještavanje koje može biti nadahnuće za moguća rješenja problema s kojima je društvo suočeno i koje će nuditi priliku za konstruktivan društveni dijalog, izjavio je Robert Tomljenović, zamjenik ravnatelja Agencije za elektroničke medije.

Konferencija u Zagrebu donosi priliku da se hrvatski novinari i urednici izravno upoznaju s iskustvima onih koji su ovaj pristup već uspješno uveli u svoje redakcije.

Glavni govornici konferencije su:

  • Ulrik Haagerup, osnivač Constructive Institutea u Danskoj i jedan od najistaknutijih europskih zagovornika konstruktivnog novinarstva, koji je svojim radom promijenio način na koji redakcije pristupaju vijestima;
  • Peter Bro, profesor novinarstva na Sveučilištu Južne Danske, čiji istraživački rad obuhvaća teme povjerenja, odgovornosti i inovacija u medijima;
  • te međunarodni gosti iz europskih redakcija i novinarskih organizacija, koji će predstaviti konkretne primjere i alate za primjenu konstruktivnih praksi u svakodnevnom radu.

Radionice za urednike i novinare

Dan nakon konferencije, 3. prosinca, održat će se dvije specijalizirane radionice:

  • “Masterclass Konstruktivnog novinarstva” – namijenjen urednicima i novinarima koji žele uvesti konstruktivne pristupe u redakcijsku praksu,
  • “Workshop on Solutions Journalism” – fokusiran na metodologiju novinarstva usmjerenog na rješenja i primjenu u domaćem medijskom kontekstu.

Radionice će pružiti konkretne alate, metode i inspiraciju za svakodnevni novinarski rad u službi javnog interesa.

Konferenciju zajednički organiziraju Agencija za elektroničke medije i Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, uz podršku Medijskog centra FPZG-a i Hrvatske udruge digitalnih izdavača (HUDI). Događaj se održava u sklopu mjere iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti “Uspostava sustava provjere točnosti informacija”, čiji su nositelji Agencija za elektroničke medije i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, no broj mjesta je ograničen.
Prijaviti se možete putem obrasca.



Uzmi AV receiver na rate

Denon, Yamaha, Marantz

Iskoristi posebnu ponudu i nabavi vrhunski AV receiver uz mogućnost plaćanja do 36 rata bez kamata! Uživaj u savršenom kućnom kinu i bogatom zvuku – ponuda vrijedi ograničeno.

Kupi

Best Buy 8K receiver

Na rate

DENON AVR-X2800H

Denon AVR-X2800H pruža vrhunski 8K video, 3D zvuk i snažnih 95W po kanalu. Uživaj u Dolby Atmos i DTS:X surroundu, bežičnom HEOS streamingu te potpunoj povezivosti uz 6 HDMI ulaza. Savršen za kućna kina srednje veličine.

699 € Kupi

Personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Pogodni za manje i srednje velike sobe.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Sofisticiran, čist i suvremen dizajn

Akcija

Q ACOUSTICS 5040

Q Acoustics 5040 holme oak samostojeci zvucnik, dvije novo razvijene 12,5 cm bas/srednjotonske jedinice, visokotonska jedinica potpuno odvojena od ostatka kutije, kompaktni samostojeci zvucnik dostupan u cetiri boje

769 € 1.300 € Kupi

Load Adaptive Phase kalibracija.

Akcija

TECHNICS SC-C30EG-K

Bežicni zvucnik s ugradenim Bluetoothom i Chromecastom, sve u elegantnom i kompaktnom kucištu.

549 € 599 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija