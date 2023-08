Najveći svjetski kongres za programere WeAreDevelopers 2023 doveo je Silikonsku dolinu u Berlin

U skladu s ovogodišnjim sloganom kongresa “Shaping the Future. Together.” preko 500 predavača dalo je najnovije uvide u svijet razvoja softvera, digitalizacije i utjecaja umjetne inteligencije (AI) na našu budućnost.

Kongres je otvorio Sir Tim Berners-Lee, izumitelj modernog interneta ili World Wide Weba. TIME Magazin ga je rangirao među 100 najutjecajnijih osoba 20. stoljeća. Britanski fizičar, koji je svojim predavanjem službeno otvorio kongres, primarno je zagovarao decentralizirane koncepte za daljnji razvoj interneta. Berners-Lee prezentirao je i svoju viziju umjetne inteligencije, Web 3.0 i iznio prijedloge kako se privatnost i podaci korisnika mogu zaštititi od interesa velikih tehnoloških kompanija.

Sead Ahmetovic i Sir Tim Berners-Lee na otvaranju WeAreDevelopers World Congressa 2023

Stack Overflow: Svjetska premijera AI alata “OverflowAI”

Prashanth Chandrasekar (CEO, Stack Overflow) premijerno je najavio tijekom prvog kongresnog dana - Overflow AI. Očekuje se kako će upotreba OverflowAI voditi ka značajnom porastu produktivnosti u razvoju softvera.

“Nema dvojbe da će se, sa široko rasprostranjenim pristupom GenAI alata, programski kod pisati mnogo brže. Očekivano je i da će volumen najvjerojatnije eksplodirati korištenjem alata za kompletiranje koda, ali i povjerenje programera u slične alate. Naš je cilj s Overflow AI postići ne samo da programeri doprinose temeljima današnjeg GenAI, već i da su integralnim dijelom njegove budućnosti. Programeri i tehnolozi moraju se ponositi i preuzeti vlasništvo u saznanju da je zajednica budućnost umjetne inteligencije.”, naveo je Chandrasekar u svojem nastupu pred prepunom dvoranom kongresa u Berlinu.

Legendarni John Romero inspirirao posjetitelje svojom biografijom “Doom Guy”

Poseban događaj za sve posjetitelje kongresa bio je nastup Johna Romera, uz predstavljanje biografije “Doom Guy: Life in First Person.” John Romero je jedan od najuspješnijih dizajnera video igara (Doom, Wolfenstein 3D) i smatra se ocem pucačkih igara iz prvog lica (eng. first person shooter).

WeAreDevelopers World Congress: Vodeća platforma za razmjenu znanja među tehnološkim liderima

“Iznimno se ponosimo time što smo kreirali i razvili WeAreDevelopers World Congress kao platformu za razmjenu između programera, svjetskih lidera i globalnih tehnoloških kompanija. Impresivni odaziv posjetitelja i kompanija - uključujući i sve relevantne lidere s globalnog tržišta, kao i internacionalno poznate osobe iz tehnološkog svijeta naglašavaju poziciju WeAreDevelopers World Congressa kao središnje i najvažnije platforme u globalnoj tech industriji”, objasnio je Sead Ahmetović, CEO i suosnivač WeAreDevelopers.

“Također smo ponosni što imamo brojne predstavnike iz korporativnog svijeta na našem kongresu”, nadovezuje se Rudi Bauer, CCO i Managing director u WeAreDevelopers. “Kompanije i developeri trebaju jedni druge. U sklopu WeAreDevelopers World Congress, oni mogu pronaći i čuti jedni druge, praveći ne samo bolji software, nego i bolje radno okruženje.”

Najveće natjecanje u kodiranju u Europi

CODE100, najveće natjecanje i šampionat u kodiranju u Europi premijerno je predstavljen ove godine u sklopu WeAreDevelopers World Congressa 2023! U jedinstvenoj atmosferi natjecanja uživo, sudionici su se borili na središnjoj bini ispred više od 3000 gledalatelja za nagradni fond od 100.000 eura.

CODE100 nastavlja turneju kroz Amsterdam, London, Barcelonu, Beč i Zagreb, te sezonu završava glavnim finalom tijekom WeAreDevelopers World Congressa 2024. u Berlinu.

Idući termin WeAreDevelopers World Congressa 2024. već je zakazan (18. - 19. 7. 2024.), te više informacija možete pronaći ovde.