Otkrivamo još 30 sudionika .debuga 2026, a Early Bird završava sutra

Ovogodišnje izdanje .debuga održat će se 9. i 10. lipnja u Laubi, kampusu Algebra Bernays i prostoru oko njih. Danas otkrivamo gotovo sva imena predavačica i predavača koji će tamo nastupiti

Najveća tehnološka konferencija ikad održana u našoj regiji, .debug 2026, užurbano se priprema. Održava se u kampusu Sveučilišta Algebra Bernays, Laubi i prostorima oko njih, 9. i 10 lipnja 2026. godine.

Dvodnevni će spektakl pod motom "Reinventing Technology" na pozornicu dovesti neka od najjačih imena domaće i regionalne tehnološke scene. Gotovo sva njihova imena već su otkrivena na stranici konferencije – pa već sad možete vidjeti tko će sve stupiti na jednu od šest pozornica .debuga 2026.

Bit će tu CEO-ovi, CTO-ovi, članice i članovi uprava, ali i voditelji timova, developeri, stručnjaci iz svih područja IT-ja te iz pedesetak domaćih vodećih IT kompanija. Teme o kojima će govoriti protezat će se od razvoja, preko umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti, poslovanja u oblaku, pa do onih vezanih uz iskustva zaposlenika, upravljanje timovima i tome slično.

Keynote govornike već smo otkrili, a u narednim danima otkrivamo i ostatak te, naravno, kompletan program konferencije!