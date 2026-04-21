Otkrivamo prvih 55 govornika na .debugu 2026, a Early Bird uskoro završava

Ovogodišnje izdanje .debuga održat će se 9. i 10. lipnja u Laubi, kampusu Algebra Bernays i prostoru oko njih. Danas vam donosimo imena polovine od preko 100 predavača koji će tamo nastupiti

Najveća tehnološka konferencija ikad održana u našoj regiji, .debug 2026, užurbano se priprema. Održava se za manje od dva mjeseca u kampusu Sveučilišta Algebra Bernays, Laubi i prostorima oko njih, 9. i 10 lipnja 2026. godine.

Dvodnevni će spektakl pod motom "Reinventing Technology" uključivati 100 točaka programa na kojima će nastupiti oko 120 predavača. Pola svih imena već je otkriveno na stranici konferencije – pa provjerite koje će sve to značajne osobe iz domaćeg i regionalnog tech sektora stupiti na jednu od šest pozornica .debuga 2026.

Bit će tu CEO-ovi, CTO-ovi, članice i članovi uprava, ali i voditelji timova, developeri, stručnjaci iz svih područja IT-ja te iz pedesetak domaćih vodećih IT kompanija. Teme o kojima će govoriti protezat će se od razvoja, preko umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti, poslovanja u oblaku, pa do onih vezanih uz iskustva zaposlenika, upravljanje timovima i tome slično.

Šest paralelnih trackova ovogodišnjeg .debuga zadovoljit će i najzahtjevnije, jer će svatko sigurno u svako vrijeme moći pronaći nešto za sebe. Bilo što da propustite – moći ćete pogledati u snimkama, dostupnima ubrzo nakon konferencije.

Iskoristit ćemo ovu priliku i podsjetiti na to da se još samo nekoliko dana ulaznice za .debug 2026 mogu nabaviti po Early Bird cijenama, o čemu detalje možete pronaći ovdje. Uskoro otkrivamo još zanimljivosti, kao i prve teme predavanja koje se pripremaju za spektakularni .debug 2026!