Otvorene prijave za konferenciju MoStart

Od 22. do 24. travnja u Mostaru se održava novo izdanje međunarodne konferencije o digitalnoj transformaciji i umjetnoj inteligenciji MoStart, kao spoj industrije, znanosti i obrazovne zajednice

Manje od mjesec dana dijeli nas od MoStarta, međunarodne konferencije o digitalnoj transformaciji i umjetnoj inteligenciji u organizaciji Sveučilišta u Mostaru i Centra za informacijske tehnologije SUMIT. Događaj će se održati od 22. do 24. travnja 2026. godine u SUMIT zgradi, na kampusu Sveučilišta u Mostaru u Rodoču.

Konferencija okuplja stručnjake, istraživače, nastavnike, studente i tehnološke entuzijaste iz regije. Uz oko tisuću očekivanih sudionika, MoStart 2026 predstavlja jedno od većih regionalnih događanja na temu digitalizacije i AI-a. Članica Organizacijskog odbora MoStarta, Maja Marić, istaknula je program ovogodišnjeg izdanja.

Tri tematska dana

"Ponosni smo što Mostar već četvrtu godinu zaredom postaje središte regije za razmjenu znanja i iskustava iz različitih suvremenih područja obrazovanja, IT-a i znanosti. Pri izradi programa osluškivali smo interese posjetitelja kako bi ostali zanimljivi i relevantni, a uvjerena sam kako će im se ono što smo im pripremili i svidjeti", navela je Marić uime Organizacijskog odbora.

Program je podijeljen na tri tematska dana. U Obrazovnom danu (22. travnja) održat će se radionice i predavanja za nastavnike i dionike obrazovnog procesa, s naglaskom na primjenu novih tehnologija u nastavi i jačanje digitalnih kompetencija.

IT dan (23. travnja) okupit će stručnjake iz domaćih i inozemnih tehnoloških tvrtki koji će govoriti o trendovima u industriji. IT dan uključuje predavanja i panel rasprave uz priliku za networking. Kroz Znanstveni dan (24. travnja) uslijedit će izlaganja recenziranih znanstvenih radova, diskusije istraživača i umrežavanje na temu inteligentnih sustava podučavanja, proširene stvarnosti, robotike i primjene AI-a u obrazovanju.

Kome je namijenjena konferencija?

Na MoStart 2026 očekuju se stručnjaci i predstavnici domaćih i inozemnih tehnoloških tvrtki, akademski istraživači, nastavnici svih razina obrazovanja te studenti. Konferencija povezuje industriju, znanost i obrazovnu zajednicu.

