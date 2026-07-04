Otvorene prijave za prvi Bulgarian Security Summit

Prvi Bulgarian Security Summit bit će održan 28. i 29. listopada 2026. godine u Inter Expo Centru u Sofiji, a čitateljima Buga osigurane su besplatne ulaznice, samo uz prethodnu registraciju

Otvorene su prijave za prvo izdanje Bulgarian Security Summita 2026, specijaliziranog događaja namijenjenog sigurnosnoj industriji u Bugarskoj. Summit će biti održan 28. i 29. listopada 2026. godine u Inter Expo Centru u Sofiji, a zajednički ga organiziraju stručni magazin a&s Adria, član globalne grupacije a&s sigurnosnih medija, i NAFTSO, nacionalna udruga sigurnosnih tvrtki. Očekuje se sudjelovanje proizvođača, sistem-integratora, distributera, konzultanata, predstavnika institucija i krajnjih korisnika iz Jugoistočne Europe i šire.

Novo referentno mjesto za sigurnosnu industriju regije

Bulgarian Security Summit osmišljen je kao ključna godišnja platforma za dijalog, razmjenu znanja i razvoj poslovnih prilika unutar sigurnosnog sektora. U vremenu sve većih zahtjeva za modernizacijom infrastrukture i usklađivanjem s europskim regulatornim okvirima, potreba za integriranim i interoperabilnim sigurnosnim rješenjima nikada nije bila izraženija u Jugoistočnoj Europi.

Događaj objedinjuje specijalizirani sajamski dio i strukturirani konferencijski program, nudeći praktične uvide i konkretne perspektive o aktualnim tržišnim trendovima. Poseban fokus bit će stavljen na razvoj poslovanja, umrežavanje i primijenjena sigurnosna rješenja, stvarajući produktivno okruženje za kupce i dobavljače koji žele prepoznati nove prilike i uspostaviti partnerstva.

Lokacija u centru Sofije

Summit će biti održan u Inter Expo Centru, najvećem kongresnom i sajamskom prostoru u Sofiji. Sa šest izložbenih hala, osam modernih kongresnih dvorana i velikim vanjskim izložbenim prostorom, ovaj centar pruža idealne uvjete za organizaciju velikog međunarodnog industrijskog događaja.

Što očekuje sudionike?

Bulgarian Security Summit nudi sveobuhvatno iskustvo kroz sajamski i konferencijski program:

Upoznajte najnovije sigurnosne tehnologije i inovacije regionalnih i međunarodnih ponuđača rješenja

Prisustvujte konferencijskim sesijama koje vode vodeći stručnjaci iz industrije te interaktivnim radionicama

Povežite se s ključnim akterima sigurnosne industrije iz Bugarske i cijele Jugoistočne Europe

Prepoznajte nove poslovne prilike i mogućnosti za suradnju

Registrirajte se na vrijeme – besplatne ulaznice za čitatelje Buga

Besplatnu ulaznicu čitatelji Buga mogu preuzeti registracijom do 15. srpnja 2026. godine uz korištenje promotivnog koda MEDIA2026.

Više informacija i prijava dostupni su na: www.bulgariansecuritysummit.com