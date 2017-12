Ovogodišnji Advanced Technology Days 13 bili su uvjerljivo najauspješniji do sada

Posljednjeg dana konferencije predavanja su se odvijala u pet dvorana. Luka Manojlovič predstavio je Deset neophodnih admin trikova za efikasan rad, a Nenad Trajkovski (Project Manager i Business Development Manager, MVP - Project) naučio je prisutne kako da konfiguriraju Microsoft Teams za svakodnevni rad. Toni Petrina (Developer, MVP za Visual Studio and Development Technologies) govorio je o svim ključnim elementima projekta, od pisanja koda do specifikacije, testiranja i dokumentacije. Ivan Marković (IT Pro, Data) pričao je o tome kako i zašto povezati Power BI i ML, a Mustafa Toroman (Senior System Engineer, Authority Partners, MVP za Microsoft Azure) predstavio je „Azure Networking Inside and Out“. Azure Networking je osnova za korištenje Azure IaaS, bilo da se IaaS koristi u cloud ili u hybrid cloud obliku.

Alen Delić

Sudionici su na predavanju mogli saznati koje sve komponente Azure Networking pritom koristi te kako se sve povezuje u jednu cjelinu i omogućava im da svoj podatkovni centar prošire prema Azureu. Alen Delić tijekom svog predavanja „Gubimo li sigurnosni rat“ naglasio je da se u Hrvatskoj cyber security još ne smatra, a trebala bi se smatrati, top temom. Primjerice, u Hrvatskoj je tijekom 2017. bilo nekoliko medijski eksponiranih slučajeva phishinga, kao što su, na primjer, lažni Konzum bonovi koje su korisnici primili putem Whatsappa. Globalno su najprominentniji primjeri bili gubitak USB-a sa svim podacima vezanima uz osiguranje i zaštitu britanske kraljice te američki predsjednički izbori, o kojima se još danas spekulira jesu li namješteni ili ne te jesu li u izbor aktualnog predsjednika umješane i ruske obavještajne službe. To su tek neki od popularnih primjera za koje smo svi čuli, a statistički podaci su porazni. U Hrvatskoj će od 36% do 47% ljudi kliknuti na phishing mail koji su primili na svoj poslovni account, a, suprotno očekivanjima, najranjiviji su upravo IT odjeli jer IT stručnjaci smatraju da imaju znanje da prepoznaju phishing. Tijekom 2018. sigurnosni problemi bit će vezani uz GDPR i ostale regulative, područje kriptovaluta (BitCoina i ostalih), IoT, pametne kuće i cloud. Zaključio je da nismo u ratu, no svakako ima hibridnog djelovanja, o čemu ovih dana dosta slušamo u medijima vezano uz nedavne izjave Predsjednika Vlade, Ministra obrane i još nekih dužnosnika.

GDPR panel: Pavleković, Manojlović, Gospodnetić i Delić

Na panelu GDPR kružok uz moderatora Igora Pavlekovića (Account Technology Strategist, Microsoft) sudjelovali su Luka Gospodnetić (Solution Architect, PKE Sistemi), Luka Manojlovič (konzultant i eksterni sistemski administrator, MA-NO, MVP za Cloud and Datacenter Management) i Alen Delić (Senior Information Security Consultant, Diverto). Hrvatska će, kao i ostale EU zemlje, od 25. svibnja 2018. morati početi primjenjivati GDPR direktivu koja se odnosi na zaštitu osobnih podataka. Svatko će moći znati tko ima njegove podatke, gdje su pohranjeni, tko njima upravlja i na koji način te zatražiti uvid u to tko je sve došao u kontakt osobnim podacima ili brisanje podataka. Panelisti su zaključili da, iako GDPR zapravo nije IT, već Business tema, najviše posla na implementaciji promjena očekuje IT sektor u svim segmentima. Svaka tvrtka morat će odrediti i osigurati edukaciju za Osobu zaduženu za zaštitu podataka, u čijoj je sferi davanje naputaka i smjernica što tvrtka ili organizacija mora učiniti da bi bila u skladu s GDPR-om, no nikako ne snosi odgovornost na razini tvrtke, osim ako joj Uprava tu i takvu odgovornost prepusti, što mora biti provedeno na odgovarajući način.

Odgovornost za upravljanje tvrtkom ostaje na Upravi, odnosno prokuristima. Alen Delić komentirao je da je GDPR prvenstveno usmjeren na kažnjavanje velikih igrača i marketinških agencija koje često neoprezno i nezakonito postupaju s osobnim podacima. 2018. godina će biti godina aneksiranja ugovora kojim će se detaljno definirati za što će se naši podaci koristiti, a takav aneks trebao bi imati i svaki djelatnik pojedine tvrtke. Ukratko, GDPR nije bauk, no prilagodbe zahtijevaju ozbiljno planiranje i vrijeme da bi bile gotove uoči stupanja na snagu. Važnija od operative je promjena mindseta kada je riječ o zaštiti osobnih podataka.

Organizatori su naglasili važnost održavanja kontakata unutar ICT zajednice tijekom cijele godine

Konferenciju su kratkim obraćanjem zatvorili organizatori koji su naglasili važnost održavanja kontakata unutar zajednice tijekom cijele godine te sve pozvali da se uključe u rad DEV, IT Pro i EDU / Akademik grupa u Zagrebu, Križevcima, Rijeci, Varaždinu i Osijeku. Tijekom dva dana na konferenciji je svoje znanje podijelilo 70 predavača, a sudionici su mogli poslušati panel i rekordnih 66 predavanja.