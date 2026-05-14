Pitanje stvarne primjene AI-ja u poslovanju

Treće izdanje konferencije Implementacija umjetne inteligencije u poslovanje: od teorije do prakse, održano je danas u Infobipovu kampusu u Zagrebu

Konferencija je tematski bila usmjerena se na nova pitanja i izazove korištenja umjetne inteligencije u poslovnim procesima.

Na konferenciji je istaknuto kako je umjetna inteligencija postala jedan od ključnih čimbenika konkurentnosti poduzeća, pri čemu se fokus sve više pomiče s potencijala na konkretnu primjenu, rezultate i izazove implementacije. Kao nastavak prethodnih izdanja, događanje je obuhvatilo teme transformacije organizacija, poslovnih koristi te regulatornih i pravnih okvira, uz poseban naglasak na razloge zbog kojih neki od AI projekata ne dosegnu fazu produkcije.

Konferenciju su otvorili predsjednik SLO CRO Gospodarske komore Saša Muminović i veleposlanik Republike Slovenije u Hrvatskoj Gašper Dovžan, koji su pritom naglasili važnost daljnjeg jačanja slovensko-hrvatske gospodarske suradnje i zajedničkog razvoja u području umjetne inteligencije.

U uvodnim izlaganjima Petar Dučić iz Infobipa govorio je o transformaciji organizacija uz pomoć umjetne inteligencije i smjerovima njezina budućeg razvoja, Marko Štefančič iz Kompetenčnog centra za umetno inteligenco Slovenije predstavio pregled konkretne primjene AI rješenja u slovenskim poduzećima. Marijana Šarolić Robić, pravnica i potpredsjednica CRO Startup udruge, otvorila je pitanje AI regulative i izazova usklađivanja poslovanja s novim pravilima.

Na poslovnom panelu AI u praksi: gdje poduzeća stvaraju vrijednost, a gdje ne Dejan Turk iz A1 Hrvatska, Hana Agić iz Croatia osiguranja (LAQO) i David Vidmar iz tvrtke Gen-i raspravljali su o tome gdje umjetna inteligencija donosi stvarnu poslovnu vrijednost, a gdje njezina primjena ne ispunjava očekivanja, razmjenjujući iskustva iz sektora telekomunikacija, osiguranja i investicija. Sudionici panela zaključili su kako ključna vrijednost umjetne inteligencije leži u značajnoj optimizaciji operativnih procesa i ubrzanju rutinskih zadataka.

Tehnološki panel pod nazivom Implementacija UI: zašto neki projekti ne dolaze do produkcije? bio je usmjeren na razloge zbog kojih AI projekti često ne prelaze iz pilot-faze u produkciju. Svoja iskustva podijelili su Valentina Zadrija iz CRO AI (Code Club), Grega Jerkič iz In516ht, Mitja Trampuž iz Creaplus te Petar Dučić iz Infobipa. Zaključak panela bio je da uspješna tranzicija AI projekata u produkciju ovisi o kvaliteti i strukturiranosti podataka te snažnoj podršci uprave, ali i o nužnom povezivanju gospodarstvenika, istraživača i inženjerskih timova kako bi se premostio jaz između ideje i tržišno primjenjivog rješenja.

Konferenciju su organizirali Infobip, SLO CRO Gospodarska komora i Veleposlanstvo Republike Slovenije u Zagrebu.