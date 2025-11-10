Poznat program konferencije Manufacturing Innovation as a Driver of the Future 2025

Konferencija koja svake godine okuplja utjecajne dionike hrvatske proizvodne industrije i inovacijskog ekosustava, Manufacturing Innovation as a Driver of the Future, održat će se 26. studenoga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, s naglaskom na konkretne rezultate i iskustva digitalne transformacije u praksi

PR ponedjeljak, 10. studenog 2025. u 16:05

Objavljen je program četvrtog izdanja konferencije Manufacturing Innovation as a Driver of the Future 2025, koja će se održati 26. studenoga 2025. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Konferencija i ove godine okuplja predstavnike hrvatske proizvodne industrije, inovacijske stručnjake i akademsku zajednicu, s ciljem razmjene znanja i prikaza konkretnih primjera digitalne transformacije u praksi. 

Ovogodišnji program donosi čak deset stručnih predavanja u kojima će predstavnici vodećih hrvatskih proizvodnih tvrtki predstaviti svoje studije slučaja – kako su uspješno implementirali nove digitalne tehnologije, unaprijedili učinkovitost i fleksibilnost svojih procesa te ostvarili mjerljive rezultate. Uz to, sudionici će imati priliku sudjelovati i u interaktivnoj radionici posvećenoj unaprjeđenju poslovne izvrsnosti kroz lean pristup. 

Program konferencije je sljedeći: 

8:30-9:30 Registracija sudionika  

09:30-10:00 Pozdravni govor organizatora  

10:00-10:20 ExCurs projekt kao pokretač transformacije proizvodnje  

10:20-10:45 Od vizije do realnosti: Digitalna evolucija proizvodnih tvrtki   

10:45-11:00 Upravljanje i mapiranje poslovnih procesa kao preduvjet za stabilni rast kompanije  

11:00-11:30 Od inženjerske sastavnice do digital manufacturing twina 

11:30-12:00 Pauza za kavu i networking  

12:00-12:30 RFID revolucija – preciznost, brzina i potpuna automatizacija  

12:30-12:50 Digitalizacija evidencije radnog vremena  

12:50-13:10 Digitalna inovacija za kružnu tekstilnu industriju: optimizacija krojenja u svrhu minimizacije otpada  

13:10-13:30 Novi pristupi organizaciji rada u uvjetima rasta i nedostatka radne snage  

13:30-14:00 3D tehnologije u životnom ciklusu proizvoda: od razvoja do realizacije  

14:00-15:00 Pauza za ručak i networking  

15:00-15:40 Inovacija kao unapređenje, ne kao isprika  

15:40-17:00 Radionica: Put do poslovne izvrsnosti: Hands-on radionice za unaprjeđenje poslovanja lean pristupom  

15:40 – 17:00 Radionica: Kako razmišlja dobar menadžer? Budućnost donošenja poslovnih odluka uz pomoć umjetne inteligencije 

 


 



