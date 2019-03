Predstavljamo program treće 3T konferencije koja se sljedećeg tjedna održava u Zagrebu

Objavljen je kompletan program konferencije 3T – Tourism, Travel and Tech. Treći 3T održat će se 12. ožujka u Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu.

Kao jedan od keynotera nastupit će Miikka Rosendahl, koji će objasniti kako je Helsinki dobio prestižnu titulu Virtual Capital of the World i što iz tih iskustava mogu naučiti hrvatske turističke destinacije.

Glavni govornik Miikka Rosendahl iz Helsinkija

Panel diskusijom Smart marketing u turizmu - što ZAISTA donosi bookinge? moderirat će Ilija Brajković, sudjelovat će uz ostale i Robert Petković, Analytics Lead, Bruketa&Žinić&Grey; Petar Milevoj, voditelj digitalnog marketinga Maistre; Tomislav Kosir, Internet Marketing Manager, Hotel Dubrovnik.

Koji kanali oglašavanja su najbolji za prodaju? Što prolazi, a što ne prolazi? Kako se, i da li se, boriti protiv Bookinga i ostalih velikih igrača? Dovodimo stručnjake na 4 razine koji će ispričati svoja iskustva i dati savjete kako raditi marketing i oglašavanje u turizmu.

Natalija Havidić iz Ministarstva turizma predstavit će Projekt digitalizacije javnih usluga u turističkom sektoru.

Drugu panel diskusiju pod nazivom Hrvatski turizam u novom tehnološkom okruženju: Granice rasta moderirat će Željko Ivanković, nezavisni konzultant.

Iako najvažniji domaći gospodarski sektor hrvatski turizam zaostaje za konkurencijom, ustanovila je studija Ključna pitanja održivosti hrvatskog turizma koju je izradio think tank Polazišta i perspektive.

Razlozi tome zaostajanju su brojni, no jedan od najvažnijih je svakako to što se razvojem turizma nije upravljalo kao u konkurentnim zemljama, nego se dobrim dijelom razvijao stihijski a rast se održava značajnim dijelom zahvaljujući svjetskoj konjunkturi.

Na promjene u turističkoj ponudi i potražnji utječu i nove tehnologije, ustanovila je studija. Njihov razvoj nije u domaćim rukama, ali primjena i utjecaj jesu, barem donekle.

Kompletan program možete vidjeti na stranicama konferencije: http://3t.bug.hr/

Prema analizama, pojava novih tehnologija dijelom je utjecala na zaostajanje za konkurencijom, na način da je zanemarena infrastruktura za usluge za kojima su nove tehnologije povećale potražnju (festivali, apartmani ...).

Kakva primjena novih tehnologija omogućava smanjivanje zaostatka za konkurencijom, a kakva je štetna?

O tome će se razgovarati na okruglom stolu Hrvatski turizam u novom tehnološkom okruženju: Granice rasta.

„Helsinki je nedavno pobijedio na natjecanju za Europsku metropolu pametnog turizma (European Capital of Smart Tourism) i posebno mi je drago da ćemo od gostiju iz finskog glavnog grada čuti o njihovim iskustvima u korištenju tehnologije za obogaćivanje turističke ponude. Kada smo 2017 odlučili organizirati prvi event na kojem se ciljano spajaju dvije najuspješnije hrvatske grane – IT i turizam, bio je to pomalo riskantan potez. Odličan odziv na tu prvu 3T konferenciju pokazao nam je da smo pogodili želje struke i publike.“ – istaknuo je Oleg Maštruko, direktor konferencije 3T.

Treći 3T održat će se 12. ožujka u Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu.

Izvještaj s lanjskog 3T: https://mreza.bug.hr/konferencija-3t-turizam-i-it-industrija-u-hrvatskoj-trebaju-vise-suradivati/

