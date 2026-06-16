Predstavljeni prvi govornici i teme za Blend: Film & Games 2026

Konferencija Blend: Film & Games održat će se 23. i 24. listopada 2026. u Zagrebu, a organizatori su predstavili prve govornike i dio programa trećeg izdanja događaja posvećenog povezivanju filmske i industrije videoigara. Fokus ovogodišnje konferencije bit će na budućnosti europske audiovizualne industrije te projektima koji nastaju na sjecištu filma i videoigara.

Među potvrđenim keynote govornicima nalazi se Yves Février iz tvrtke TintinImagination, koji će govoriti o razvoju Tintina kao transmedijskog brenda kroz stripove, filmove, videoigre i druge medije.

Osim toga, Jean Gréban, stručnjak s dugogodišnjim iskustvom u industriji videoigara i licenciranju Štrumpfova, održat će predavanje o razvoju tog poznatog serijala kroz interaktivne medije. Svoj keynoteimat će i Silke Hassreiter s nizozemskog Breda University of Applied Sciences, koja će predstaviti rezultate europskog istraživanja o zapošljavanju, vještinama i budućnosti virtualne produkcije, VFX-a, videoigara i animacije.

Jedna od najavljenih programskih cjelina bit će panel o primjeni umjetne inteligencije u stvaranju filmova i videoigara pod nazivom „AI s autorskim pečatom?!“, na kojem će sudjelovati filmski redatelj Dalibor Barić, redatelj i producent Filip Filković Philatz te direktor Nanobita Ivan Murat. Rasprava će biti usmjerena na mogućnosti korištenja AI alata u kreativnim procesima.

Uz predavanja i panel rasprave, program će uključivati radionice, prilike za umrežavanje te primjere projekata iz Hrvatske i inozemstva koji povezuju film i industriju videoigara. Organizatori navode da će prijave za sudjelovanje na konferenciji biti otvorene uskoro. Više dostupnih detalja pogledajte na službenom webu konferencije.