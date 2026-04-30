SheepAI Hackathon stiže u Split i donosi nagrade u vrijednosti više od 25.000 eura

SheepAI Hackathon seli na more i ovog ljeta dolazi u Split! Novo izdanje, SheepAI Split (Summer 2026), održat će se u Tehnološkom parku Split 16. svibnja, gdje će okupiti do 200 sudionika – najveći broj do sada.

Riječ je o jedinstvenom događaju koji okuplja developere, ali i sve one koji se žele okušati u izradi aplikacija koristeći AI tehnologije. U protekle dvije godine SheepAI je okupio više od 220 sudionika i podijelio više od 50.000 eura u vrijednosti nagrada, čime se dodatno potvrđuje kao jedan od najuzbudljivijih i najbrže rastućih AI događaja u regiji.

Ovogodišnje izdanje donosi i rekordni nagradni fond od 25.000 eura, uz jedinstvene prilike za međunarodno iskustvo. Pobjednički timovi osvajaju subvencionirano sudjelovanje na prestižnim ABC bootcampovima u Silicon Valleyju i Torontu - intenzivnim programima koji, uz stručna predavanja i rad na razvoju vlastite poslovne ideje, uključuju i posjete vodećim svjetskim tehnološkim kompanijama poput Tesle, Googlea, NetAppa i Spotifyja. Uz to, sudionike očekuju i vrijedne tehnološke nagrade poput Mac Mini M4 uređaja.

Suorganizatori događaja su Tehnološki park Split i grad Split, a ovogodišnje izdanje hackathona rezultat je zajedničke inicijative s ciljem da se događaj održi upravo u Splitu. Kroz ovu suradnju želi se dodatno osnažiti lokala i regionalna AI i tech zajednicu te potaknuti dugoročan razvoj inovacijskog ekosustava. Događaj podržavaju i partnerske kompanije Infobip, OTP banka d.d., Reeinvent, EasyLazy, Digitalna Dalmacija i Serenity.

Zašto dolaziš na SheepAI?

SheepAI okuplja indie developere, AI entuzijaste, dizajnere, product ljude i sve koji žele jedan dan provesti gradeći korisna rješenja i učiti kroz praksu. Atmosfera je opuštena, a fokus je na stvaranju, učenju, razmjeni iskustava i povezivanju s ljudima koji dijele interes za razvoj proizvoda uz pomoć umjetne inteligencije. Za razliku od klasičnih “corporate” hackathona, SheepAI njeguje prijateljski, energičan i community-driven pristup.

Što te čeka na eventu?

Sudionike očekuju kratka i konkretna predavanja iz prakse, mentorstvo i podrška tijekom cijelog dana, rad u timovima na stvarnim izazovima, kao i prilika za nova poznanstva u pozitivnoj i poticajnoj atmosferi.

Nagrade

Ukupni nagradni fond iznosi 25.000 eura, pri čemu je za prvo mjesto osigurano 7.500 eura uz stipendiju za ABC Bootcamp u Silicon Valleyju ili Torontu, drugo mjesto osvaja 4.500 eura uz sufinanciranu stipendiju za isti program, dok trećeplasirani tim dobiva 3.000 eura također uz sufinanciranu stipendiju.

Dodatno, jedan od sretnih sudionika osvojit će Mac Mini M4.



Prijave

Broj mjesta je ograničen - prijave i sve informacije: www.sheepai.app

O SheepAI hackathonu

SheepAI je inicijativa trojice osnivača, uz partnere koji podupiru razvoj tech zajednice i AI scene u Hrvatskoj. Projekt su prepoznali brojni važni sudionici hrvatskog IT ekosustava, među kojima su CroAI, Infobip, Fonoa, OTP banka, Farseer i drugi.