SheepAI Hackathon stiže u Split i donosi nagrade u vrijednosti više od 25.000 eura

Bug.hr četvrtak, 30. travnja 2026. u 11:29

SheepAI Hackathon seli na more i ovog ljeta dolazi u Split! Novo izdanje, SheepAI Split (Summer 2026), održat će se u Tehnološkom parku Split 16. svibnja, gdje će okupiti do 200 sudionika – najveći broj do sada.

Riječ je o jedinstvenom događaju koji okuplja developere, ali i sve one koji se žele okušati u izradi aplikacija koristeći AI tehnologije. U protekle dvije godine SheepAI je okupio više od 220 sudionika i podijelio više od 50.000 eura u vrijednosti nagrada, čime se dodatno potvrđuje kao jedan od najuzbudljivijih i najbrže rastućih AI događaja u regiji.

Ovogodišnje izdanje donosi i rekordni nagradni fond od 25.000 eura, uz jedinstvene prilike za međunarodno iskustvo. Pobjednički timovi osvajaju subvencionirano sudjelovanje na prestižnim ABC bootcampovima u Silicon Valleyju i Torontu  - intenzivnim programima koji, uz stručna predavanja i rad na razvoju vlastite poslovne ideje, uključuju i posjete vodećim svjetskim tehnološkim kompanijama poput Tesle, Googlea, NetAppa i Spotifyja. Uz to, sudionike očekuju i vrijedne tehnološke nagrade poput Mac Mini M4 uređaja.

Suorganizatori događaja su Tehnološki park Split i grad Split, a ovogodišnje izdanje hackathona rezultat je zajedničke inicijative s ciljem da se događaj održi upravo u Splitu. Kroz ovu suradnju želi se dodatno osnažiti lokala i regionalna AI i tech zajednicu te potaknuti dugoročan razvoj inovacijskog ekosustava. Događaj podržavaju i partnerske kompanije Infobip, OTP banka d.d., Reeinvent, EasyLazy, Digitalna Dalmacija i Serenity.

Zašto dolaziš na SheepAI?

SheepAI okuplja indie developere, AI entuzijaste, dizajnere, product ljude i sve koji žele jedan dan provesti gradeći korisna rješenja i učiti kroz praksu. Atmosfera je opuštena, a fokus je na stvaranju, učenju, razmjeni iskustava i povezivanju s ljudima koji dijele interes za razvoj proizvoda uz pomoć umjetne inteligencije. Za razliku od klasičnih “corporate” hackathona, SheepAI njeguje prijateljski, energičan i community-driven pristup.

Što te čeka na eventu?

Sudionike očekuju kratka i konkretna predavanja iz prakse, mentorstvo i podrška tijekom cijelog dana, rad u timovima na stvarnim izazovima, kao i prilika za nova poznanstva u pozitivnoj i poticajnoj atmosferi.

Nagrade

Ukupni nagradni fond iznosi 25.000 eura, pri čemu je za prvo mjesto osigurano 7.500 eura uz stipendiju za ABC Bootcamp u Silicon Valleyju ili Torontu, drugo mjesto osvaja 4.500 eura uz sufinanciranu stipendiju za isti program, dok trećeplasirani tim dobiva 3.000 eura također uz sufinanciranu stipendiju.

Dodatno, jedan od sretnih sudionika osvojit će Mac Mini M4.

Prijave

Broj mjesta je ograničen - prijave i sve informacije: www.sheepai.app

O SheepAI hackathonu

SheepAI je inicijativa trojice osnivača, uz partnere koji podupiru razvoj tech zajednice i AI scene u Hrvatskoj. Projekt su prepoznali brojni važni sudionici hrvatskog IT ekosustava, među kojima su CroAI, Infobip, Fonoa, OTP banka, Farseer i drugi.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi