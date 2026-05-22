Span Cyber Security Arena otvorila teme AI-a, ransomwarea i sigurnosti u cloudu
Tijekom trodnevnog programa, sudionici konferencije raspravljali su o umjetnoj inteligenciji, ransomware prijetnjama, zaštiti cloud sustava i novim regulatornim izazovima
Poreč je od 20. do 22. svibnja bio domaćin ovogodišnje Span Cyber Security Arene, konferencije posvećene kibernetičkoj sigurnosti, upravljanju rizicima i otpornosti organizacija u digitalnom okruženju. Organizatori navode da je događaj okupio više od 450 sudionika i 65 domaćih i međunarodnih predavača kroz 48 sati programa.
Glavna tema konferencije bila je "Otporni temelji za naprednu obranu", s fokusom na važnost osnovnih načela kibernetičke sigurnosti u sve složenijem sigurnosnom okruženju.
„Kibernetička sigurnost budućnosti ne temelji se samo na obrani od prijetnji, nego sposobnosti stvaranja povjerenja, znanja i djelovanja. Prvi stup je usklađenost, drugi stup su znanje i kompetencije, a treći i ključni stup je vještina, odnosno sposobnost pretvaranja znanja u odluke i odluka u djelovanje“, izjavio je Nikola Dujmović, predsjednik Uprave Spana.
Tijekom konferencije otvorene su teme poput upravljanja identitetima, zaštite cloud okruženja, otpornosti na kibernetičke napade, umjetne inteligencije i regulatornih zahtjeva. Među keynote predavačima bio je i BBC-jev novinar Joe Tidy, specijaliziran za kibernetički kriminal i digitalnu sigurnost, koji je upozorio na sve veću povezanost internetske zabave i kibernetičkog kriminala među mladima.
„Kibernetički kriminal sve češće funkcionira kao organizirani globalni ekosustav, pri čemu ozbiljne kriminalne skupine djeluju poput profesionalnih digitalnih kompanija“, istaknuo je Tidy.
Uz bogat sadržaj, Span Cyber Security Arena sudionicima je pružila i snažnu platformu za umrežavanje i razmjenu iskustava među stručnjacima iz različitih industrija, potvrđujući svoju ulogu mjesta središta razmjene znanja, iskustava i konkretnih odgovora na suvremene sigurnosne izazove