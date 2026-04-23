Što vam sve donosi ulaznica za .debug 2026 i koje vrste postoje?

Dok se tehnološki spektakl .debug priprema za lipanj, ulaznice za njega dostupne su u nekoliko varijanti. U nastavku pogledajte što sve uključuje koji tip ulaznice za ovogodišnju konferenciju

Najveći tehnološki spektakl u regiji, .debug 2026, održat će se u Laubi i kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu 9. i 10. lipnja 2026. uz moto "Reinventing Technology". Kao što ste to već navikli od nas, ovogodišnje će izdanje konferencije biti još spektakularnije, još raskošnije i još impresivnije nego dosad, a ulaznice su dostupne u nekoliko varijanti. U nastavku donosimo informacije o tome što će sve vlasnici ulaznica svih vrsta dobiti, uz napomenu da su one još uvijek u fazi Early Bird prodaje – što znači da ih još kratko vrijeme možete dobiti uz ozbiljan popust.

Ulaznica za .debug

Kupcu ulaznice osigurano je:

fizički dolazak na konferenciju (pristup svim predavanjima i šatorskom naselju),

goodie bag (vrhunski ruksak s novim brojem Buga i Mreže te poklonima partnera),

konzumacija konferencijskog jela i pića,

ulaz na .debug party koji će se održati 9. lipnja navečer,

online pristup konferenciji,

pristup snimkama svih predavanja ubrzo nakon konferencije,

networking s oko dvije tisuće posjetitelja i izlagača.

Studentska ulaznica za .debug

Kupcu ulaznice osigurano je:

fizički dolazak na konferenciju (pristup svim predavanjima i šatorskom naselju),

goodie bag (vrhunski ruksak s novim brojem Buga i Mreže te poklonima partnera),

konzumacija konferencijskog jela i pića,

ulaz na .debug party koji će se održati 9. lipnja navečer,

online pristup konferenciji,

pristup snimkama svih predavanja ubrzo nakon konferencije,

networking s oko dvije tisuće posjetitelja i izlagača.

Ulaznica je namijenjena učenicima te redovnim i izvanrednim studentima dodiplomskih i diplomskih studija – NIJE namijenjena pravnim osobama.

Online ulaznica za .debug

Ulaznica osigurava online pristup streamingu konferencije uživo te svim snimkama predavanja ubrzo nakon konferencije.

Online studentska ulaznica za .debug

Ulaznica osigurava online pristup konferenciji i pristup svim snimkama predavanja nakon konferencije. Namijenjena je učenicima te redovnim i izvanrednim studentima dodiplomskih i diplomskih studija – NIJE namijenjena pravnim osobama.

Ulaznice možete kupiti kroz sustav Entrio ili preko stranice debug.hr. Za specifične upite javite se na adresu debug@bug.hr.

Pretplatnici na digitalno izdanje Buga (paket Bug Pro) ostvaruju dodatnih 10% popusta na navedene cijene (osim studentskih ulaznica)!