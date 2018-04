Taavi Kotka na konferenciji WinDays18: Digitalna transformacija

Taavi Kotka, bivši CIO estonske vlade naveo je kako uspješnost e-Estonije najbolje ilustriraju podaci o podnešene 33.438 prijave za e-državljanstvom iz 154 zemlje diljem svijeta i to da su e-rezidenti u Estoniji osnovali čak 5.033 tvrtke

Jedno od najzanimljivijih izlaganja jučer imao je Taavi Kotka, bivši CIO estonske vlade, koji je predstavio 7 principa stvaranja digitalnog društva: široku dostupnost Interneta, implementaciju osobnih kodova i snažnih digitalnih identiteta, izgradnju infrastrukture za sigurno dijeljenje podataka, rješavanje podatkovnog vlasništva, zaštite podataka i pitanja privatnosti, kontinuiran rad na izgradnji povjerenja, politika no-legacy te kontinuirano zabavljanje publike.

Na primjeru posrnule Nokie, Kotka prikazuje kako tehnološki gigant s 35% udjela u finskom gospodarstvu u svega nekoliko godina gubi tržišni udio i u konačnici propada – samo zbog činjenice da se na tržištu pojavilo nešto bolje i naprednije. Kotka iznosi statistiku prema kojoj udaljeni rad i prekogranično zapošljavanje raste čak 35% godišnje, te zaključuje kako državne granice sve više gube na značaju, dok e-državljanstvo, projekt koji izgrađuje konceptom e-Estonije, jača i postaje sve smisleniji. Krajnji cilj tog projekta je doći do 10 milijuna e-Estonaca.

Prema iznešenim statistikama, u svijetu je 3,5 milijarde zaposlenih ljudi, 1,5 milijarda mobilno zaposlenih, 700 milijuna radnika znanja, 680 milijuna ljudi koji mogu udaljeno raditi te, u konačnici, 420 milijuna radnika koji razmatraju razne inozemne ponude – gospodarski potencijal tog pomaka iznosi čak 20 trilijuna američkih dolara. Golemi inozemni interes za estonskim projektom rezultira zapanjujućim brojkama: podnešeno je 33.438 prijava za e-državljanstvom iz 154 zemlje diljem svijeta, a e-rezidenti su u Estoniji osnovali čak 5.033 tvrtke.

Okrugli stol

Svoja mišljenja o prilikama i izazovima koji čekaju Hrvatsku na okruglom stolu o digitalnoj transformaciji javne uprave iznijeli su bivši direktor informatike (CIO) estonske Vlade Taavi Kotka, pomoćnica ministra Uprave za e-Hrvatsku Zrinka Bulić, voditeljica HUP-ove Radne skupine za digitalizaciju javne uprave i otvorene podatke, Hrvoje Segrak iz tvrtke Infodom, i predsjednik Uprave Spana i predsjednik IT udruženja pri HGK Nikola Dujmović.

Nikola Dujmović ustvrdio je kako Hrvatska u nekim stvarima kotira visoko na ljestvici EU, no u nekim stvarima ne kotira dobro – kao primjer navodi provedeni projekt uvođenja e-iskaznice, te ističe kako se radi o rijetkom primjeru te da većina usluga e-uprave nije uvedena. Dujmović generalno zaključuje kako nema poreznog novca ako gospodarstvo ne funkcionira te ističe digitalnu transformaciju bitnom za izgradnju boljeg gospodarstva. Zrinka Bulić slaže se kako treba slušati što kaže IT industrija te navodi podatak kako su u javnoj upravi manje plaće i do 30% u odnosu na privatni sektor. Tomislav Sagrak navodi kako Republika Hrvatska ima definiranu odredbu da podaci RH trebaju biti pohranjeni u Republici Hrvatskoj, što smatra lošim i navodi kako treba ubrzati rješenja problema i pritom navodi projekt Data Embassy kao jedno od potencijalno zanimljivih rješenja. Navodi kako treba postojati politička volja za brže rješavanje problema. Taavi Kotka istaknuo je svoja iskustva u osnivanju e-Estonije i drugim projektima koje su Estoniju učinili jednom od najnaprednijih država u području digitalizacije. Našoj javnoj upravi poručuje kako treba prestati pričati i smjesta početi raditi. Slaže se s ostalim sugovornicima po pitanju važnosti digitalne transformacije te navodi kako javne uprave često mistificiraju kompliciranost digitalne transformacije i precjenjuju je. Digitalna transformacija nije nimalo komplicirana, poručuje Kotka.