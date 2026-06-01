Tech koji više nije "budućnost": AI agenti i odgovor na pitanje tko zapravo drži sustave u rukama

U Rovinju se ove jeseni ponovno otvara pitanje koje zvuči jednostavno, ali sve češće postaje vrlo konkretno: tko zapravo upravlja tehnologijom na kojoj danas počiva gotovo svaka industrija? AI već neko vrijeme nije tema budućnosti. Postao je dio svakodnevnog posla, odluka i procesa. Ali ono što dolazi sljedeće više nije samo „pametniji chatbot“, već sustavi koji počinju preuzimati zadatke u ime ljudi.

Primjer koji se sve češće koristi u tim razgovorima zvuči gotovo trivijalno, ali zapravo otvara cijelu promjenu: AI agent koji pročita vaš mail, zaključi da trebate put u London, sam rezervira let i hotel, te usput predloži restorane prema vašim navikama – od hrane do toga koje pivo preferirate. Takvi scenariji sve se češće približavaju stvarnoj primjeni, ali pitanje više nije može li tehnologija to napraviti, nego koliko pouzdano funkcionira u svakodnevnim poslovnim sustavima i gdje su još uvijek njezina stvarna ograničenja.

Tech.Weekend kroz razgovor o AI agentima otvara t pitanja iz više slojeva, od razvoja alata i platformi za developere i načina na koji softver zaista funkcionira u praksi, preko izazova skaliranja proizvoda iz prototipa u sustave koji moraju izdržati stvarni biznis i korisnike, pa sve do rada s podacima u realnim uvjetima gdje ništa nije idealno, ali sustavi svejedno moraju funkcionirati.

Tu perspektivu u Rovinj donosi Ivan Burazin, suosnivač Codeanywherea te osnivač Shift konferencije i Daytona platforme, hrvatskog startupa koji je prikupio 24 milijuna dolara za razvoj računala za AI agente i danas se pozicionira kao jedan od ključnih aktera u infrastrukturi za novu generaciju softvera. Kroz iskustvo rada na developer alatima i AI sustavima, Burazin otvara pitanje gdje se softver danas najčešće “lomi” između ideje i stvarne primjene.

Uz Burazina, na Tech.Weekend stiže i Tomislav Car, suosnivač uspješnih domaćih IT tvrtki Infunuma i Productivea, koji iz perspektive razvoja digitalnih proizvoda i skaliranja softverskih sustava pokazuje kako se rani proizvodi pretvaraju u stabilne sustave koji moraju izdržati tržište, korisnike i operativnu realnost.

Još jednu perspektivu pružit će Ivan Roje iz Aestusa, koji kroz razvoj platforme Parra za eRačune i poslovne procese pokazuje kako se klasični enterprise sustavi ubrzano spajaju s umjetnom inteligencijom, uključujući integracije s alatima poput ChatGPT-a i Claudea, kako bi se automatizirao rad mikro i malih poduzetnika. Roje podsjeća da u praksi presudnu ulogu ne igra samo model, nego kvaliteta i struktura podataka koja stoji iza njega.

Dok se AI agenti sve brže približavaju operativnoj stvarnosti, sve češće se otvara i drugo, možda još važnije pitanje: tko zapravo kontrolira infrastrukturu na kojoj sve to radi? Jer paralelno s automatizacijom zadataka raste i ovisnost o globalnim platformama, cloud sustavima i AI modelima koji nisu pod našom direktnom kontrolom. Jedno od pitanja na koje će Tech.Weekend pokušati dati odgovor jest što se događa ako platforme na kojima gradimo poslovanje promijene pravila, postanu nedostupne ili jednostavno nestanu iz jednadžbe.

Iz razgovora o AI agentima otvara se i šira tema infrastrukture i kontrole tehnologije, odnosno pitanje tehnološke i AI suverenosti. Srđan Kovačević, suosnivač i CEO Orqe, kroz razvoj vlastitih hardverskih i deep-tech sustava pokazuje što znači imati kontrolu nad cijelim tehnološkim stackom. Moaffak Ahmed, serijski poduzetnik i investitor s iskustvom iz startup ekosustava na tri kontinenta, donosi širu sliku globalnih ovisnosti i načina na koji se tehnologija razvija izvan jednog tržišta.

Izet Ždralović, partner u Silicon Gardens Fund III, jednom od vodećih regionalnih VC fondova vrijednog 33 milijuna eura, donosi perspektivu osnivača i investitora koji je prošao puni ciklus izgradnje globalnih tech proizvoda. Kao suosnivač Microblinka i Photomatha, kompanija koje su svojim rješenjima za prepoznavanje i obradu podataka putem kamere mobitela promijenile način na koji milijuni korisnika rješavaju matematiku i automatiziraju unos podataka te postale dio Google ekosustava, Ždralović danas to iskustvo koristi za mentoriranje i ulaganje u novu generaciju regionalnih startupova koji ciljaju globalna tržišta.

Stoga će fokus Tech.Weekenda biti manje na tome što je novo u AI-u, a više na puno jednostavnijem, ali ključnom pitanju: tko zapravo upravlja tehnologijom i što to znači za sve ostale.

Tech.Weekend se održava od 24. do 27. rujna 2026. u Rovinju, kao dio Weekenda.19. Early Bird ulaznice dostupne su do 29. svibnja na službenoj stranici festivala.