U prodaji su Early Bird ulaznice za tehnološki spektakl .debug 2026

Tehnološka konferencija Buga održat će se 9. i 10. lipnja u Laubi i kampusu Sveučilišta Algebra Bernays uz partnerstvo A1 Hrvatska i 50-ak najboljih domaćih IT tvrtki, a donosi 100+ vrhunskih predavanja

Drage čitateljice i čitatelji, programerke i programeri, geekovi, sistemaši, vibe-coderi, IT-jevci opće prakse, ali i svi ostali zaljubljenici u tehnologiju – SAVE THE DATE! S velikim veseljem još jednom najavljujemo najveći i najzabavniji tehnološki događaj godine – .debug 2026.

Ovogodišnje izdanje naše najveće konferencije održat će se 9. i 10. lipnja, na istom mjestu, u Laubi i kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu. Bit će to još jednom najveće, najspektakularnije i najzabavnije takvo događanje koje možete posjetiti u našoj regiji, pod motom "Reinventing Technology".

Bogati program konferencije bavit će se najaktualnijim temama u IT-ju: sadržajem ćemo popratiti sve nove trendove u AI-ju, cybersecurityju, cloudu, human experienceu, a naravno bit će tu i vibe codinga i "hardcore" programiranja… baš kao što ste sve ove godine navikli.

Ulaznice u prodaji

Od danas su u prodaji Early Bird ulaznice za fizički dolazak na .debug 2026, kao i ulaznice za online-only praćenje predavanja, koje su dobavljive po povlaštenoj cijeni. Kontingent od prvih 30% dostupnih ulaznica za fizički dolazak na .debug još jednom nudimo po Early Bird cijeni, pa iskoristite ovu jedinstvenu priliku i pridružite nam se u lipnju. Online ulaznica imamo u neograničenoj količini, ali će i one tijekom Early Bird razdoblja biti ponuđene po nižoj cijeni. Evo koje sve tipove ulaznica nudimo i što one uključuju:

EARLY BIRD ulaznica za .debug – 250 € (200 € + PDV)

Samo prvih 30% ulaznica za .debug u prodaji je po cijeni od 250 € (200 € + PDV). Nakon Early Bird perioda puna cijena ulaznice će biti 320 € (256 € + PDV). Ulaznica osigurava fizičko praćenje konferencije, goodie bag, ulaz na .debug party, online pristup konferenciji i svim snimkama predavanja.

EARY BIRD ONLINE ulaznica za .debug – 100 € (80 € + PDV)

Early Bird online ulaznica za .debug dostupna je po cijeni od 100 € (80 € + PDV). Regularna cijena bit će 120 € (96 € + PDV). Ulaznica osigurava online pristup konferenciji i pristup snimkama predavanja. Svi kupci s online pristupom dobit će streaming link na e-mail nekoliko dana prije konferencije.

Studentska ulaznica za .debug – 70 €

Studentska ulaznica za .debug u prodaji je po cijeni od 70 €. Količina ulaznica ograničena je na 30% ukupnog kapaciteta. Ulaznica osigurava fizičko praćenje konferencije, goodie bag, obrok (oba dana), ulaz na .debug party, online pristup konferenciji i pristup snimkama. Ulaznica je namijenjena učenicima te redovnim i izvanrednim studentima dodiplomskih i diplomskih studija – NIJE namijenjena tvrtkama (ne izdaje se R-1).

Studentska online ulaznica za .debug – 40 €

Ulaznica je namijenjena učenicima te redovnim i izvanrednim studentima dodiplomskih i diplomskih studija – NIJE namijenjena pravnim osobama (ne izdaje se R-1). Ulaznica osigurava samo online pristup konferenciji i pristup snimkama nakon konferencije. Svi kupci s online pristupom dobit će streaming link na e-mail nekoliko dana prije konferencije.

Ulaznice možete kupiti kroz Entrio sustav ili preko stranice debug.hr. Za specifične upite javite se na adresu debug@bug.hr.

Pretplatnici na digitalno izdanje Buga (paket Bug Pro) ostvaruju dodatnih 10% popusta na navedene cijene (osim studentskih ulaznica)!

.debug 2025 će još jednom biti neviđeno impresivan dvodnevni tehnološki tulum. Sva predavanja će vlasnici svih ulaznica moći pogledati i snimljena, u tjednima nakon .debuga, za slučaj da su propustili nešto što ih je zanimalo ili se događalo istodobno s drugim zanimljivim predavanjem... Ugrabite svoju ulaznicu već sad, jer smo prilično sigurni da će ih i ove godine ponestati debelo prije samog .debuga!

Najbolje s lanjskog .debuga u 90 sekundi: