Unlock Rab slavi 5 godina: otok ponovno okuplja vrh IT i business scene

Preko 300 sudionika dolazi na jubilarno izdanje IT konferencije koja se održava u svibnju na otoku Rabu i postaje jedan od najprepoznatljivijih tehnološko-poslovnih događanja na Jadranu

Prije pet godina, iz jednostavne ideje i uz podršku Grada Raba, započela je priča koja je s vremenom prerasla u prepoznatljivu tradiciju. Unlock Rab konferencija danas iz godine u godinu bilježi kontinuirani rast, kako po broju predavača, moderatora i sudionika, tako i po broju partnera.

Ovogodišnje izdanje održat će se od 27. do 29. svibnja 2026. godine, a i ove se godine očekuje oko 350 sudionika iz IT industrije i poslovnog svijeta. Jedinstvena lokacija, otok Rab , sudionicima, uz bogat stručni i zabavni program, pruža i dodatnu vrijednost kroz prirodne ljepote, ugodnu klimu, plaže te kulturnu baštinu, što konferenciju čini posebnim iskustvom.

Kraj svibnja idealno je vrijeme za boravak na otoku, bilo za one koji žele započeti ljetnu sezonu kupanja ili uživati u večernjim događanjima u ugodnim temperaturama.

Cilj konferencije je daljnji razvoj i širenje partnerske mreže, kao i kontinuirano podizanje kvalitete programa kroz sudjelovanje sve relevantnijih predavača i panelista.

Sudionike ove godine očekuju predavanja, paneli, case studyji i fireside razgovori s predstavnicima renomiranih kompanija i institucija poput Ericsson Nikola Tesla, SPAN-a, Googlea, Rimca, L’Oréala, kao i predstavnicima vodećih hrvatskih fakulteta. Posebno se ističe i sudjelovanje Podcast Inkubatora, jednog od najpoznatijih podcast formata u regiji.

Među zanimljivijim pričama izdvaja se i tvrtka Orqa, hrvatska high-tech kompanija koja razvija napredne FPV dronove za industriju, sigurnosne sustave, hrvatsku vojsku i NATO savenike. Njihova priča o razvoju tehnologije i ulasku na globalno tržište svakako će biti jedan od zanimljivijih dijelova programa.

Program će obuhvatiti i teme poput pravnih aspekata IT industrije, intelektualnog vlasništva i digitalne imovine, kao i konkretne poslovne primjere – uključujući case study digitalnog rasta globalnog brenda L’Oréal te panel rasprave o ulozi dizajna u prodaji i razvoju proizvoda.

Program konferencije trenutno je popunjen oko 80%, a organizatori najavljuju njegovo potpuno finaliziranje u narednim danima.

Ulaskom u posljednjih mjesec dana prije početka, organizatori pozivaju sve zainteresirane da na vrijeme osiguraju svoje mjesto i pridruže se jednom od najprepoznatljivijih tehnološko-poslovnih događanja na Jadranu.

Više informacija dostupno je na: https://www.unlock-rab.com