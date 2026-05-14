Upravljanje kaosom na putu do vrha tema je "sportskog" panela na .debugu

Rast u IT kompanijama i sportski uspjesi imaju mnogo toga zajedničkog, a tko će ih bolje povezati nego poduzetnici koji su ujedno i sportaši. Panel raspravu drugog dana .debuga ne smijete propustiti

Sinergija između discipline visokog sporta i kaotičnog ritma skaliranja IT kompanija ključna je točka u izgradnji globalno konkurentnih sustava. Koje su to specifične menadžerske vještine pretočive iz strogo kontroliranih sportskih arena u nepredvidive tehnološke ekosustave, gdje su brze odluke i upravljanje egom presudni za opstanak?

Kako zadržati fokus tima u trenucima hiper-rasta? Na koji način sportska samokontrola pomaže pri donošenju odluka teških milijune eura? Kako transformirati operativni kaos u održivu pobjedničku kulturu?

Odgovore će dati ekipa s bogatim iskustvom u vođenju globalnih sportskih i tehnoloških brendova i s impresivnom vitrinom trofeja iz oba svijeta – na panel raspravi drugog dana .debuga

Sudionici rasprave bit će:

Joško Mrndže, regionalni direktor u Googleu, ugledni stručnjak u području marketinga i digitalne transformacije, u mladosti talentirani nogometaš Hajduka i član mlade reprezentacije bivše države.

Hrvoje Ćosić, suosnivač i CEO Aircasha, prvog hrvatskog fintech startupa koji je na tržište izbacio vlastiti e-novčanik i predvodnika domaće aagilne fintech industrije,

Italo Zanzi, američki sportski menadžer i odvjetnik, najpoznatiji po svom djelovanju u svijetu nogometa, danas predsjednik talijanskog nogometnog kluba iz Serie A, Hellas Verona.

Moderator rasprave o sportu i tehnologiji bit će poznati hrvatski serijski poduzetnik Sven Marušić.

Panel "Champions League of Tech: Upravljanje kaosom na putu do vrha" na rasporedu je 10. lipnja u 12:45 sati u Laubi.