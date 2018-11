WeAreDevelopers AI kongres održat će se 4. i 5. prosinca u Beču, želite li besplatnu kotizaciju?

U suradnji s Microsoftom, WeAreDevelopers organizira u Beču AI kongres za developere, uz slogan "People. Code. AI." Kongres će okupiti vodeće developere i IT eksperte iz domena umjetne inteligencije (AI)

Nakon sjajnog uspjeha postignutog na WeAreDevelopers Svjetskom kongresu (Beč) u svibnju ove godine, uz preko 8.000 sudionika, iz WeAreDevelopers radionice stiže novi događaj, ovaj put posebno fokusiran na umjetnu inteligenciju (AI)!

U suradnji s Microsoftom, WeAreDevelopers organizira u Beču AI kongres za developere, uz slogan "People. Code. AI." Kongres će okupiti vodeće developere i IT eksperte iz domena umjetne inteligencije (AI), koji će podijeliti svoje bogato znanje i iskustvo, te prezentirati najnovije inovacije, odnosno trenutno goruća pitanja na polju strojnog učenja.

Pametni gradovi, samoupravljiva vozila, agenti za online podršku koji komuniciraju s korisnicima i uspješno rješavaju njihove probleme, odnosno sve što je nekad bilo znanstvena fantastika, sada je realnost. Ipak, postoji još mnogo neodgovorenih pitanja, posebno u sferi autonomnih odluka koje donose strojevi.

Sa 32 panela i 16 radionica, WeAreDevelopers i Microsoft su motivirani da odgovore na potrebe za znanjem developera iz cijele Europe. Jedan od glavnih fokusa kongresa su odluke donesene uz asistenciju AI, te njihova pouzdanost. Kao sekundarni fokus, ističe se unapređenje korisničkih iskustava tokom korištenja softvera za strojno učenje.

Za prijenos znanja i trendova u IT industriji zaduženi su vodeći kreatori najznačajnijih AI projekata i inicijativa: Adam Cheyer (Co-Founder, VIV), Pavithra Vijay (Software Engineer, Google), Ching Wei Chen (Engineering Lead, Spotify), Tim O’Brien (General Manager AI Programs, Microsoft), Haris Pozidis (Manager of Cloud Storage, IBM research), Ramshanker Krishnan (EMEA Leader AI, Microsoft), Christian Heilman (Senior Program Manager, Microsoft), Eyal Felstaine (CTO, Amdocs), Liad Magen (Data Scientist & Deep Learning Expert, WeAreDevelopers), Milan Todorović (SWIFT/iOS Software Engineer, Crossover), Sabria Lagoun (Co-Founder, The Brainstorms) i mnogi drugi.

Svi zainteresirani za posjet AI Kongresu ovdje mogu saznati cijene karata i na koji način ih mogu kupiti.