Weblica i Hacklica 2018 - konferencija o web tehnologijama i hackaton u Čakovcu

Ideja o organiziranju konferencije kao što je Weblica postoji već niz godina, a nastala je iz spoznaje da na sjeveru Hrvatske, u Međimurju, Varaždinu i Koprivnici, postoji jaka scena izuzetnih, ali samozatajnih IT stručnjaka i profesionalaca. Svojim radom dokazuju da je sjever Hrvatske postao informatička regija i zaslužuju platformu putem koje mogu stjecati nova znanja, razmjenjivati iskustva, aktivno graditi zajednicu, povezivati se i surađivati. Na toj polazišnoj točki Weblice okupio se organizacijski tim ljudi sa stavom da sjever Hrvatske zaslužuje svoje mjesto na IT karti svijeta i voljom da poduzmu što je potrebno da se to i dogodi.

U svibnju 2015. godine održana je prva Weblica u formatu od 2 tracka sa po 6 tehnološki orijentiranih predavanja, ciljano izbjegavajući poslovne teme. Već prve godine vrhunski predavači iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine privukli su preko stotinu posjetitelja iz Hrvatske i Slovenije. Reakcije posjetitelja i predavača već su te prve godine bile odlične što je potvrdilo da je koncept dobro osmišljen i da je ideja organiziranja isključivo tehnološke konferencije pala na plodno tlo.

U istom formatu nastavljeno je i dalje, ali svake godine s većim brojem posjetitelja. U 4. izdanju format konferencije je proširen, pa će tako uz samu konferenciju koja će se održati u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje TICM-u u Čakovcu u subotu 12. svibnja 2018. godine, biti organiziran i hackathon pod imenom Hacklica koji počinje dan ranije, u petak 11. svibnja 2018. na istom mjestu.

Od novosti je potrebno spomenuti i after-Weblica zabavu koja će se, kao što joj ime govori, održati nakon Weblice u parku ispred TICM-a. Na zabavi će biti proglašeni pobjednici Hacklice uz glazbu disk džokeja, suzdržani ples i druženje u opuštenoj atmosferi.

Weblica nije samo konferencija za web developere, već teži postati platforma za razvoj informatičkog sektora u cijeloj regiji. Organizacijom radionica, predavanja, skupova i drugih načina razmjene znanja i iskustava, omogućit će još bolje povezivanje IT stručnjaka iz regije, njihov profesionalni i društveni razvoj, kao i razvoj okruženja za dobar život i kvalitetan rad.

Organizatori konferencije su TRIA, Factory X i Tehnološko-inovacijski centar Međimurje. Sponzori konferencije su Infinum, Peharec i Hrvatska gospodarska komora. Pokrovitelji konferencije su Međimurska županija i Grad Čakovec, a održavanje konferencije podržava i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske. Medijski pokrovitelji konferencije su Mreža - časopis za IT profesionalce i eMedjimurje.

Sve informacije o konferenciji i hackathonu dostupne su na internetskim stranicama www.weblica.hr.