Zavirite u Googleovo poslovanje kroz njihova predavanja na .debugu

Ove godine .debug ima novog partnera, koji se dosad nije pojavljivao na konferencijama tog tipa u Hrvatskoj i regiji. Jedna je to od najvećih svjetskih tehnoloških kompanija, Google, koja nakon akvizicije Photomatha ima ured u Zagrebu. Na .debugu će se predstaviti izlagačkim boothom kao i s čak tri predstavnika na sceni. U nastavku najavljujemo njihova predavanja…

Filip Šišić – "Startup vs globalna kompanija: Što sam naučio vodeći timove u Googleu"

Zavirite iza kulisa rada u Googleu iz perspektive jednog od voditelja engineeringa u Googleovom uredu u Zagrebu. Filip će iz osobnog iskustva usporediti rad u uspješnim startupima s radom u globalnom divu poput Googlea. Iz prve ruke će ispričati što ga je iznenadilo, što je naučio i čemu se treba prilagoditi kada radiš na takvoj skali kompanije i skali proizvoda kao što je Google Search.

Filip je inženjer koji voli raditi s ljudima. Ima iskustva u kreiranju i vođenju timova, uvođenju i skaliranju procesa te suradnji sa svim dijelovima moderne IT tvrtke, a publici .debuga poznat je po vrhunskim predavanjima na kojima se uvijek tražilo mjesto više.

Filip Šišić na .debugu 2024

Karijeru je započeo kao software engineer pa usput promijenio nekoliko uloga. Iako su mu najjača područja engineering i product management, a najviše od svega uživa u izravnom radu s ljudima. Uz magisterij s FER-a, konstantno ulaže u svoje znanje, pa se tako certificirao na Oxford Coaching & Mentoring te završio Organizational Leadership program na Harvard Business School. Trenutačno radi u Googleu Zagreb kao Engineering Manager, gdje vodi nekoliko inženjerskih timova.

Ivo Krka – "Kako pomoću Geminija stvaramo bolji Gemini"

Kako poboljšati jedan od najnaprednijih jezičnih modela na svijetu? Tako da uposlite upravo njega. Ovo predavanje donosi ekskluzivan uvid u razvoj Googleovog AI tutora i rješavanje kompleksnih izazova u edukacijskoj tehnologiji. Proći će kroz konkretan pipeline poboljšanja modela u četiri koraka: od otkrivanja slabosti (losses) i kreiranja evaluacija, do analize ponašanja i finog podešavanja kroz trening. Saznajte kako Gemini aktivno sudjeluje u vlastitoj optimizaciji, ubrzavajući inženjerske procese i stvarajući još naprednijeg AI tutora.

Predavač Ivo Krka je Engineering Manager u Googleu u Zagrebu, gdje vodi tim usmjeren na primjenu umjetne inteligencije u edukaciji. Njegova karijera duga više od 15 godina obuhvaća akademsku zajednicu, Google i brzorastuće startupe. U Googleu je radio na globalnim proizvodima poput Gmaila i YouTubea, dok je u startup okruženju obnašao uloge tehničkog direktora i principal inženjera. Doktorirao je računarstvo, a najveća mu je strast izgradnja proizvoda koji imaju opipljiv i pozitivan utjecaj na korisnike i društvo.

Damir Sabol – keynote reunion

Treći predstavnik Googlea na .debugu bit će "krivac" za to što je ta kompanija uopće prisutna u Hrvatskoj, osnivač Photomatha Damir Sabol. On će sudjelovati na panel raspravi prvog dana .debuga na najvećoj pozornici, u Laubi, koja će nositi naziv "Keynote reunion – Što donosi najveći update civilizacije?".