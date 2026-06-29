Binance povukao MiCA zahtjev u Grčkoj, možda neće moći poslovati u EU

Kriptoburza Binance povukla je zahtjev za licencu zbog izostanka formalne odluke regulatora, no tvrtka potvrđuje da imovina korisnika ostaje sigurna te nastavlja proces usklađivanja s MiCA okvirom

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 29. lipnja 2026. u 12:02
📷 Binance, Bug/AI
Binance, Bug/AI

Najveća svjetska platforma za trgovanje kriptovalutama, Binance, službeno je povukla svoj zahtjev za izdavanje MiCA licence koji je prethodno podnijela grčkom Nadzornom tijelu za tržište kapitala. Kako navode iz same tvrtke, ova je odluka donesena nakon pažljivog razmatranja statusa i vremenskog okvira cjelokupnog procesa u Grčkoj, s primarnim ciljem zaštite interesa svojih korisnika.

Rok je blizu

Iako je Binance mjesecima konstruktivno i u dobroj vjeri surađivao s grčkim regulatorom, tranzicijski period za uvođenje Uredbe o tržištima kriptoimovine (MiCA) primicao se kraju bez donošenja formalne odluke s grčke strane. Zbog nastale situacije, vodstvo tvrtke odlučilo je povući zahtjev kako bi korisnicima osiguralo veću jasnoću i omogućilo dugoročno poslovanje u skladu s europskim propisima, ali kroz neku drugu državu članicu Europske unije – objavili su na svojem blogu.

Krajnji rok za potpunu prilagodbu i usklađivanje pružatelja usluga s kriptoimovinom s MiCA regulativom u Europskoj uniji postavljen je na 1. srpnja 2026. godine. Toga dana službeno završava maksimalno prijelazno, nakon čega sve tvrtke koje nemaju službeno MiCA odobrenje moraju odmah prekinuti pružanje usluga i poslovanje s klijentima unutar Europske unije. Uzevši u obzir tako kratak rok, sada je već vrlo upitno hoće li Binance smjeti nastaviti poslovati unutar EU nakon srijede.

Ne odustaju od Europe

U svojoj je objavi Binance naglasio da su sva sredstva europskih korisnika potpuno sigurna, zaštićena te dostupna u svakom trenutku. Tvrtka je već započela proces izravnog kontaktiranja svih korisnika s područja Europske unije kako bi im pružila detaljne upute o idućim koracima, potencijalnim radnjama koje moraju poduzeti na svojim računima te dostupnim opcijama i vremenskim rokovima. Korisnike pozivaju da pažljivo prate obavijesti unutar aplikacije i putem elektroničke pošte, a ujedno su upozoreni na oprez od mogućih prijevara jer Binance nikada ne traži lozinke ili privatne ključeve telefonskim putem.

Unatoč napuštanju grčkog procesa licenciranja, Binance ističe kako njihova predanost europskom tržištu ostaje nepromijenjena. Europa se i dalje smatra ključnom regijom za poslovanje ove platforme, a ambicija za radom pod jasnim, pravednim i usklađenim MiCA okvirom ostaje u potpunosti na snazi. Vodstvo kompanije uvjereno je da će u nadolazećim mjesecima uspješno osigurati odobrenje za rad u nekoj drugoj državi članici EU-a te tako nastaviti s poslovanjem na ovdašnjem zajedničkom tržištu.

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