Bitcoin danas oko 70.000 dolara uslijed napetosti na Bliskom istoku

Najveća svjetska kriptovaluta kreće se u uskom rasponu dok ulagači s oprezom prate geopolitička zbivanja i čekaju ključne ekonomske podatke iz SAD-a

Bitcoin se ovoga petka kretao u uskom rasponu oko granice od 70.000 dolara, dok su ulagači i dalje bili napeti zbog razvoja događaja na Bliskom istoku.

Najveća svjetska kriptovaluta u petak je pala za 1,4 posto prije nego što se blago oporavila, trgujući se po cijeni od otprilike 70.300 dolara tijekom ranog jutarnjeg trgovanja u New Yorku. Cijena tokena tijekom tjedna oscilirala je za čak 14 posto, krećući se od najniže razine od oko 65.000 dolara u ponedjeljak do vrhunca od preko 74.000 dolara u srijedu.

Tržište se hladi nakon rasta

"Tržište se hladi nakon rasta sredinom tjedna, što je u skladu s trendom prodaje velikog kapitala prilikom rasta cijena. Skok cijene generira impresivan špekulativni interes, omogućujući velikim igračima da pažljivo prodaju veće količine tijekom dužeg razdoblja bez stvaranja prekomjernog pritiska na cijenu“, rekao je za Bloomberg Businessa Alex Kuptsikevich, glavni tržišni analitičar u FxPro.

Kako navode iz Bloomberga, rasprodaja globalnih obveznica produbila se nakon jutarnjeg skoka cijena nafte u petak, pri čemu su europske dionice zabilježile pad, a američki terminski ugovori na dionice također su bili u minusu. Prinos na desetogodišnje američke državne obveznice porastao je uoči izvješća o zaposlenosti, ključnog događaja koji će kripto ulagači s interesom pratiti tražeći signale o tome hoće li Fed smanjiti kamatne stope kasnije ovog mjeseca.

"Financijska tržišta signaliziraju određeni stupanj povjerenja u relativno brzo rješenje i samo privremeni i ograničeni gospodarski poremećaj. No, izgledi su i dalje promjenjivi i stoga se moramo pripremiti za moguću daljnju eskalaciju“, objavio je ovoga petka Kallum Pickering, glavni ekonomist u Peel Huntu.