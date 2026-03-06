Bitcoin danas oko 70.000 dolara uslijed napetosti na Bliskom istoku

Najveća svjetska kriptovaluta kreće se u uskom rasponu dok ulagači s oprezom prate geopolitička zbivanja i čekaju ključne ekonomske podatke iz SAD-a

Bug.hr petak, 6. ožujka 2026. u 18:04
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Bitcoin se ovoga petka kretao u uskom rasponu oko granice od 70.000 dolara, dok su ulagači i dalje bili napeti zbog razvoja događaja na Bliskom istoku.

Najveća svjetska kriptovaluta u petak je pala za 1,4 posto prije nego što se blago oporavila, trgujući se po cijeni od otprilike 70.300 dolara tijekom ranog jutarnjeg trgovanja u New Yorku. Cijena tokena tijekom tjedna oscilirala je za čak 14 posto, krećući se od najniže razine od oko 65.000 dolara u ponedjeljak do vrhunca od preko 74.000 dolara u srijedu.

Tržište se hladi nakon rasta

"Tržište se hladi nakon rasta sredinom tjedna, što je u skladu s trendom prodaje velikog kapitala prilikom rasta cijena. Skok cijene generira impresivan špekulativni interes, omogućujući velikim igračima da pažljivo prodaju veće količine tijekom dužeg razdoblja bez stvaranja prekomjernog pritiska na cijenu“, rekao je za Bloomberg Businessa Alex Kuptsikevich, glavni tržišni analitičar u FxPro.

Kako navode iz Bloomberga, rasprodaja globalnih obveznica produbila se nakon jutarnjeg skoka cijena nafte u petak, pri čemu su europske dionice zabilježile pad, a američki terminski ugovori na dionice također su bili u minusu. Prinos na desetogodišnje američke državne obveznice porastao je uoči izvješća o zaposlenosti, ključnog događaja koji će kripto ulagači s interesom pratiti tražeći signale o tome hoće li Fed smanjiti kamatne stope kasnije ovog mjeseca.

"Financijska tržišta signaliziraju određeni stupanj povjerenja u relativno brzo rješenje i samo privremeni i ograničeni gospodarski poremećaj. No, izgledi su i dalje promjenjivi i stoga se moramo pripremiti za moguću daljnju eskalaciju“, objavio je ovoga petka Kallum Pickering, glavni ekonomist u Peel Huntu.

 

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi