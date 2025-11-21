Bitcoin izbrisao polugodišnje dobitke padom cijene ispod 85.000 dolara

Val nestabilnosti izazvan volatilnošću velikih tehnoloških dionica i strahom od pucanja AI balona doveo je do snažnog pada cijene bitcoina, čija je cijena kliznula daleko ispod nedavnih vrhunaca

Ovog tjedna svjetska tržišta zabilježila su iznimnu razinu nestabilnosti jer je globalna nervoza iz tehnološkog sektora, potaknuta strahom od prenapuhanih valuacija kompanija i potencijalnog pucanja AI balona, naglo utjecala i na tržište kriptovaluta.

Bitcoin je tako u manje od 24 sata izgubio više od 7% vrijednosti i njime se, u trenutku nastanka ove vijesti, trguje po cijenama između 83 i 84 tisuće dolara, što predstavlja mjesečni pad cijene veći od 20%.​ Od vrhunca na preko 125.000 dolara, zabilježenoga početkom prošloga mjeseca, bitcoin je izgubio gotovo trećinu vrijednosti i sada se njime trguje po cijenama koje su bile aktualne protekloga proljeća.

Snažan utjecaj Big Techa

Velike korekcije na tržištu dionica povezanih s umjetnom inteligencijom, uključujući padove cijena dionica tehnoloških giganata, uzburkale su i tradicionalne te digitalne financijske instrumente. Bitcoin je zabilježio svoju najsnažniju korekciju od proljeća, dok burzovni indeksi također bilježe nestabilnu izvebu, posebno u tehnološkom sektoru.​

Prema analitičarima, nagla prodaja na kriptotržištu zabilježena je jer su dugoročni ulagači u bitcoin počeli povlačiti sredstva iz takozvanih "hladnih" novčanika i prebacivati ih na burze, pri čemu je bitcoin ušao u tehničku zonu preprodaje prvi put u devet mjeseci. Izvještaji ukazuju i na rast pesimizma među trgovcima kriptovalutama, iako značajan broj analitičara (kao i uvijek pri padu cijene) smatra da je ovo područje "prilike" te da bi eventualna akumulacija bitcoina sada, po nižoj cijeni, mogla biti isplativa jednom kad se globalna ekonomska slika smiri.

Izvršni direktor Binancea Richard Teng tvrdi da volatilnost Bitcoina nije izvan uobičajenih granica ako se usporedi s ostalim rizičnim oblicima imovine. Dodatnu neizvjesnost stvaraju i prognoze o nesigurnosti oko održivosti AI investicija.

S obzirom na to da su ulaganja u AI i kriptovalute zajednički dosegla ogromne vrijednosti – čak oko 25% u usporedbi sa svjetskim BDP-om, stručnjaci upozoravaju da ozbiljna korekcija na tržištu dionica i kriptovaluta može imati šire gospodarske posljedice.​