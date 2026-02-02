Bitcoin pao na 75.000 dolara prvi put nakon deset mjeseci

Vrijednost bitcoina doživjela je dramatičan pad tijekom ovoga vikenda, spustivši se u ponedjeljak rano ujutro na azijskim tržištima do razine ispod 75.000 dolara. Ovaj oštar pad predstavlja desetomjesečni minimum, a cijena se približava razinama koje su posljednji put zabilježene lanjskoga proljeća. Samo tijekom subote, cijena najpopularnije kriptovalute potonula je za otprilike 10%, nastavljajući negativan trend koji traje već četiri uzastopna mjeseca.

Uzroci tržišne nestabilnosti

Analitičari ističu da je vikend trgovanje obilježio izostanak kupaca voljnih kupiti BTC po trenutačnoj cijeni, što je dovelo do "potopa" tržišta. Bitcoin je u siječnju izgubio gotovo 11% svoje vrijednosti, a samo tijekom proteklog vikenda taj se pad produbio za gotovo 4%. Trenutačna cijena predstavlja pad od oko 40% u odnosu na vrhunac zabilježen u 2025. godini. Odljev kapitala iz američkih spot Bitcoin ETF-ova dodatno je pojačao prodajni pritisak, rezultirajući likvidacijama u vrijednosti od više stotina milijuna dolara.

Glavni okidač za najnoviju rasprodaju, kako se čini, bila je objava predsjednika Donalda Trumpa o nominaciji Kevina Warsha za novog predsjednika Saveznih rezervi (FED). Ova odluka, zajedno s porukama još uvijek aktualnog predsjednika Jeromea Powella o zadržavanju kamatnih stopa do lipnja, stvorila je ozračje nesigurnosti među ulagačima koji su očekivali ranije popuštanje monetarne politike. Naznake jačanja američkog dolara i uvođenje novih carina također su pridonijeli povlačenju kapitala iz rizičnije imovine poput kriptovaluta.

Negativne prognoze

Tehnički pokazatelji dodatno zabrinjavaju trgovce jer se bitcoin sada nalazi ispod svog 200-dnevnog pomičnog prosjeka, što se često interpretira kao signal za dugoročni negativni trend. Uz bitcoin, značajne gubitke zabilježili su i ether te dogecoin, čime je ukupna tržišna kapitalizacija kripto sektora pala značajno ispod granice od tri bilijuna dolara.

Stručnjaci su podijeljeni oko brzine mogućeg oporavka, no prevladava mišljenje da 2026. godina neće donijeti nove rekordne vrijednosti. Neki analitičari upozoravaju na mogućnost daljnjeg pada prema razini od 50.000 dolara ako se ne uspostavi snažna potpora na trenutačnim razinama. Povijesni podaci ukazuju na to da je bitcoinu nakon velikih padova 2017. i 2021. godine trebalo i do tri godine da povrati izgubljenu vrijednost.