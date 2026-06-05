Do kada će padati? Sudbina bitcoina ovisi o obrani ključne razine potpore na 60.000 dolara

Pad vrijednosti bitcoina na najnižu razinu od početka veljače doveo je do gubitka više od dva bilijuna dolara na ukupnom tržištu kriptovaluta, dok analitičari upozoravaju na reprizu medvjeđeg tržišta

Tržište kriptovaluta, predvođeno bitcoinom, posljednjih je dana ponovno duboko zagazilo u crveni teritorij. Vrijednost bitcoina ponovno se spustila ispod 63.000 dolara, ostavljajući investitore s tjednim gubicima od oko 15%. Riječ je o najgorem tjednu za ovu kriptovalutu od početka godine, u kojem se cijena jedva drži iznad godišnjeg minimuma od oko 62.000 dolara, zabilježenoga još početkom veljače. Tržišni analitičari ističu da prodavači i dalje u potpunosti kontroliraju situaciju te uspješno suzbijaju svaki pokušaj oporavka – što bi značilo da smo u fazi "medvjeda", kojoj se zasad ne vidi kraj.

Testira se donja granica

Upućeni se slažu da se trenutačno fokus prebacio na "okruglu" razinu potpore od 60.000 dolara, koja se smatra ključnom za trgovanje u narednom razdoblju. Širi silazni trend prisutan je još od listopada prošle godine, a pad je izraženiji od studenoga, kad je bitcoinom još uvijek bilo moguće trgovati po cijenama višima od 100.000 dolara.

U tom je razdoblju, od listopada 2025. godine do ovoga tjedna, s tržišta kriptovaluta izbrisano više od dva bilijuna dolara ukupne kapitalizacije. Kratkoročne analize kretanja cijena potvrđuju premoć prodajne strane, jer se i dalje svaki pokušaj rasta cijene na terminskom tržištu burze Binance odmah suočava sa snažnim "zidom" prodajnih naloga, što dodatno pritišće i fiksira cijenu te onemogućava značajniji oporavak, navode analitičari.

S druge strane, padne li vrijednost bitcoina ispod psihološke granice od 60.000 dolara, privremeni pad bi se vrlo lako mogao pretvoriti u "potop" i izazvati novi val panične rasprodaje. Obrana ove ključne razine značila bi hlađenje prodajne strane i mogući povratak u "zeleno" do kraja godine.

Povijesni podaci ukazuju na to da bitcoin trenutačno gotovo u dan precizno kopira ponašanje iz ranijih četverogodišnjih ciklusa. Pomični prosjek za razdoblje od 200 tjedana trenutačno se nalazi na razini od 61.626 dolara, što je ključna tehnička točka koju je bitcoin dotaknuo i tijekom korekcije u lipnju 2022. godine. Analitičari stoga zaključuju da se nevjerojatna repriza klasičnog medvjeđeg tržišta iz 2022. ponavlja točno četiri godine kasnije – no, naravno, ne sugeriraju da će i nakon ovog ciklusa pada doći do strmog rasta vrijednosti najveće svjetske kriptovalute.