Kada za bilo koji društveni fenomen, recimo, za ekonomsku ili financijsku krizu, pa još u kripto-svijetu, netko kaže da je "bilo očekivano!", to je dosta pouzdan znak da bi bilo teškoća na testu inteligencije. Najveći je problem s takvim "zaključivanjem" što se tijekovi koji su po svojoj prirodi kontingentni, dakle podložni mnogim ishodima, proglašavaju determiniranima, ograničenim brojem uzroka, koji se dakako identificiraju – naknadno. Je li to zato što ljudima treba red, ili opravdanje da ništa nisu mogli učiniti (pritom ipak nerijetko okrivljavaju druge za to što su trebali učiniti "da do svega toga ne dođe")?