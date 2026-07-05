Njemačke banke otvaraju vrata kriptovalutama za milijune građana

Kripto trgovanje u Njemačkoj uskoro bi moglo doživjeti veliki zamah jer stanovnici zemlje trgovinu virtualnim valutama neće više morati obavljati preko specijaliziranih platformi, već izravno preko svoje lokalne banke

Prema pisanju Bloomberga, zadružne banke Volksbanken i Raiffeisenbanken uvode vlastite usluge kripto trgovanja za klijente na malo. Zajedno te dvije bankarske grupacije opslužuju desetke milijuna korisnika, što bi kripto trgovanje moglo učiniti dostupnim znatno široj publici.

Bitcoin, ethereum, litecoin i cardan

Dio zadružnih banaka od ukupno oko 650 u zemlji već nudi platformu koju je razvio DZ Bank, a omogućuje trgovanje bitcoinom, ethereumom, litecoinom i cardanom. Za oko 340 štedionica u zemlji, DekaBank razvija sličan proizvod čije se lansiranje očekuje kasnije ove godine, u fazama. Svaka pojedina banka moći će sama odlučiti hoće li uslugu ponuditi svojim klijentima, a prema riječima predstavnika DZ Banka, interes je već sada velik.

Vijest je zanimljiva s obzirom na to da su banke prije samo četiri godine odbijale ponuditi kripto platformu klijentima, pozivajući se na nesagledive rizike. Rastuća potražnja korisnika u međuvremenu ih je natjerala na promjenu stava.

Prema anketi tvrtke Boerse Stuttgart Digital, samo je četvrtina ispitanika u Njemačkoj do sada ulagala u kriptovalute, nešto manje nego u Italiji (24%) i Francuskoj (23%). Ista anketa pokazuje da Nijemci svojoj matičnoj banci vjeruju više nego dvostruko više nego specijaliziranim kripto platformama.

Stručnjaci upozoravaju

Profesor na Frankfurt School of Finance & Management Pierre Georg smatra zabrinjavajućim što upravo štedionice i zadružne banke sada otvaraju vrata kripto tržištu tradicionalnim klijentima kojima kriptovalute nisu bila primarna briga. Čak i lobistička udruga štedionica DSGV upozorava da je riječ o visokošpekulativnom obliku ulaganja s rizikom potpunog gubitka uloga.

Bankari s druge strane ne kriju ni element straha od zaostajanja za konkurencijom. Ralf Kölbach, čelnik zadružne banke Westerwald Bank, ističe da banka koja ne ponudi kripto trgovanje rizika gubitak relevantnosti kod mlađih i tehnološki osviještenih klijenata.