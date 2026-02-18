Pet znakova da je kripto projekt potencijalna prevara

Od nerealnih obećanja do anonimnih timova, donosimo ključne crvene zastavice koje svaki ulagač mora prepoznati kako bi zaštitio svoj kapital u nestabilnom svijetu kriptovaluta

Svijet kriptovaluta nudi goleme prilike, ali istovremeno predstavlja i plodno tlo za sofisticirane prevare koje vrebaju neoprezne ulagače. Dok se neki projekti razvijaju u revolucionarne tehnologije, drugi su osmišljeni isključivo s ciljem krađe sredstava. Prema procjenama, samo u 2025. godini gubici od kripto prevara premašili su četrnaest milijardi dolara na globalnoj razini.

Razumijevanje temeljnih obrazaca prevara kao što su rug pull, pump and dump i Ponzi sheme nije više stvar izbora, već nužnost za svakoga tko želi sigurno ploviti ovim dinamičnim tržištem. Donosimo pet ključnih znakova koji gotovo uvijek upućuju na to da s nekim projektom nešto nije u redu.

1. Nerealno visoka i zajamčena obećanja

Prva i najočitija crvena zastavica su obećanja o nerealno visokim i zajamčenim prinosima. Ako vam projekt nudi fiksnu zaradu od jedan posto dnevno ili između 10 i 50 posto mjesečno bez ikakvog rizika, gotovo je sigurno riječ o Ponzi ili piramidalnoj shemi. Legitimna ulaganja, posebno u kripto svijetu, podložna su tržišnoj volatilnosti i nikada ne mogu jamčiti profit.

Mehanizam ovakvih prevara je jednostavan: novac novih investitora koristi se za isplatu starih, stvarajući iluziju profitabilnosti sve dok priljev novog kapitala ne presuši. Često se koriste i lažne aplikacije koje prikazuju fiktivnu dobit kako bi potaknule korisnike na dodatne uplate. Ako nešto zvuči predobro da bi bilo istinito, gotovo sigurno i jest.

BitConnect: školski primjer “zajamčenih prinosa” BitConnect je investitorima obećavao stabilne i visoke dnevne prinose putem “trading bota”. Sustav je funkcionirao dok je prilazio novi kapital, a 2018. godine projekt je naglo propao. Token je u jednom danu izgubio više od 90 posto vrijednosti, a tisuće ulagača ostale su bez novca. Danas se BitConnect smatra jednim od najčišćih primjera kripto Ponzi sheme.

2. Anoniman tim i nezaključana likvidnost

Identitet i reputacija tima koji stoji iza projekta temelj su povjerenja. Iako u kripto svijetu anonimnost nije rijetkost, projekti s potpuno anonimnim osnivačima, bez provjerljivih profila na LinkedInu ili prethodnog iskustva u industriji, predstavljaju ogroman rizik. Još je važniji tehnički aspekt poznat kao zaključavanje likvidnosti. Kada developeri pokrenu novi token, oni osiguravaju likvidnost na decentraliziranim mjenjačnicama. Ako ta likvidnost nije zaključana pametnim ugovorom na određeno vrijeme, osnivači je mogu povući u bilo kojem trenutku.

Takav scenarij, poznat kao rug pull, ostavlja investitore s bezvrijednim tokenima jer ih više nije moguće prodati. Status likvidnosti i distribuciju tokena moguće je provjeriti alatima poput Etherscana ili BscScana. Ako nekoliko novčanika drži velik postotak ukupne zalihe, to je dodatni znak za uzbunu.

3. Agresivan marketing i stvaranje osjećaja hitnosti

Prevarantski projekti često se oslanjaju na agresivan marketing kako bi stvorili umjetni interes i strah od propuštanja prilike (FOMO). Intenzivno promoviranje na društvenim mrežama popraćeno naglim skokovima cijene, klasičan je znak pump and dump sheme. Insajderi prvo akumuliraju tokene po niskoj cijeni, zatim umjetno napuhuju cijenu kroz koordiniranu kampanju, da bi na vrhuncu prodali svoje udjele masi neiskusnih ulagača.

Posebno opasan trend, koji je uzeo maha, jest korištenje AI deepfake tehnologije za stvaranje lažnih videa u kojima poznate osobe poput Elona Muska navodno preporučuju ulaganje. Taktike pritiska poput "ponuda istječe za sat vremena" ili "ostalo je samo još nekoliko mjesta" služe isključivo tome da vas natjeraju na ishitrenu odluku.

Najveća kripto prevara: FTX Kolaps kripto burze FTX u studenom 2022. smatra se najvećom prevarom u povijesti kriptosvijeta. Tvrtka je u trenutku pada vrijedila oko 32 milijarde dolara, a milijuni korisnika ostali su bez pristupa svojim sredstvima. Istragom je utvrđeno da je FTX nezakonito koristio depozite klijenata za pokrivanje gubitaka povezane trgovačke tvrtke Alameda Research. Novac korisnika miješao se s rizičnim investicijama, a kada je povjerenje nestalo i krenuo masovni “bank run”, burza je u svega nekoliko dana bankrotirala. Osnivač Sam Bankman-Fried osuđen je 2023. godine na dugogodišnju zatvorsku kaznu zbog prevare i financijskih manipulacija.

4. Nedostatak transparentnosti i tehničke prepreke

Svaki ozbiljan kripto projekt mora imati detaljan tehnički dokument, takozvani whitepaper, koji objašnjava njegovu svrhu, tehnologiju i ekonomiju tokena (tokenomics). Ako je whitepaper pun generičkih fraza, nejasno napisan, očito kopiran od drugog projekta ili uopće ne postoji, to je jasan signal da projekt nema stvarnu vrijednost.

Uz to, treba obratiti pozornost na tehničke zamke. Najpoznatija je honeypot prijevara, gdje pametni ugovor tokena omogućuje kupnju, ali onemogućuje prodaju svima osim adresama koje su na "bijeloj listi" developera. Čuveni primjer je Squid Game token iz 2021. godine, gdje su ulagači bespomoćno gledali rast cijene bez mogućnosti da unovče svoju zaradu. Alati poput Honeypot.is mogu pomoći u detekciji takvih malicioznih funkcija u kodu.

5. Sumnjiva distribucija tokena

Analiza distribucije tokena, odnosno tko su najveći vlasnici, može otkriti mnogo o namjerama osnivača. Ako blockchain explorer pokaže da samo nekoliko novčanika kontrolira ogroman postotak (primjerice, više od 40 posto) ukupne ponude tokena, rizik od manipulacije je izuzetno visok.

Ti vlasnici, koji su najčešće sami developeri ili njihovi suradnici, mogu u bilo kojem trenutku prodati svoje tokene na tržištu, što bi izazvalo trenutačni pad cijene i ostavilo male ulagače na cjedilu. Zdravi i decentralizirani projekti imaju ravnomjerniju raspodjelu tokena među velikim brojem vlasnika, čime se osigurava stabilnost i smanjuje rizik od naglog "dumpa".