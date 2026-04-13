Već smo na pola puta do njega – što nam donosi bitcoin "halving" 2028. godine?

Bitcoinov je blockchain zabilježio blok 945.000, čime je službeno započela druga polovica četverogodišnjeg ciklusa, koji će 2028. dodatno smanjiti emisiju na svega 1,5625 BTC po bloku

Bitcoin mreža nedavno je dosegla značajnu tehničku prekretnicu – na blockchain je zapisan blok broja 945.000. Taj događaj označava točnu sredinu puta između četvrtog prepolovljenja ("halvinga"), koje se dogodilo u travnju 2024. godine te nadolazećeg petog takvog planiranog događaja, predviđenog za proljeće 2028. godine. Dosezanjem ove točke tržište ulazi u fazu u kojoj se fokus s neposrednih posljedica prethodnog smanjenja nagrada polako prebacuje na iščekivanje novog "stezanja" ponude za rudare.

Peto prepolovljenje nagrada

U trenutačnom ciklusu, rudari bitcoina primaju 3,125 BTC po svakom izrudarenom bloku. Tolika će nagrada biti na snazi sve dok mreža ne dosegne blok 1.050.000, kada će se automatski prepoloviti na 1,5625 BTC. Mehanizam prepolovljenja, ugrađen u sam kôd bitcoina, osigurava da ukupna ponuda nikada ne prijeđe 21 milijun jedinica, čime se održava programirana oskudnost digitalne imovine.

Iako povijesni obrasci sugeriraju da halving obično služi kao katalizator za snažan rast cijene, ovaj ciklus pokazuje određene specifičnosti. Podaci ukazuju na to da je utjecaj halvinga na volatilnost postao umjereniji u usporedbi s ranijim godinama. Dok su prva tri ciklusa bilježila troznamenkaste postotne poraste u godini nakon događaja, učinak u 2024. godini bio je primjetno stabilniji, što se pripisuje sve većem ulasku "tromijeg" institucionalnog kapitala i stabilizaciji tržišta.

Prvi halving dogodio se 29. studenoga 2012., drugi 10. srpnja 2016., treće 11. svibnja 2020., a najnoviji, četvrti zabilježen je 19. travnja 2024. godine. U ciklusu između prvog i drugog prepolavljanja nagrada vrijednost bitcoina porasla je bila za čak 93 puta, nakon drugoga porast je bio oko 30 puta, nakon trećega samo 8 puta, a trenutačno je, u polovici ciklusa, na "tek" nešto preko 10%.

Institucionalni ulagači, kroz instrumente poput spot bitcoin ETF fondova, unijeli su novu razinu likvidnosti i promijenili ritam tržišta. Stručnjaci primjećuju da su makroekonomski čimbenici, poput kamatnih stopa i regulatornih okvira, postali jednako važni kao i sam tehnički proces smanjenja ponude. Unatoč tim promjenama, četverogodišnji ciklus i dalje ostaje temeljni okvir za predviđanje dugoročnih trendova.

Povećana oskudnost

Do trenutka kada se dogodi peti planirani halving 2028. godine, bit će izrudareno približno 97% ukupne ponude bitcoina. To znači da će dnevna emisija pasti na iznimno niske razine, procijenjene na oko 225 BTC dnevno. Zagovornici digitalne imovine ističu da će takva razina oskudnosti dodatno učvrstiti ulogu bitcoina kao "digitalnog zlata", posebno u kontekstu inflatornih pritisaka u tradicionalnim financijskim sustavima.

Što se tiče industrije rudarenja, očekuje se da će nadolazeće razdoblje biti ključno za nju. Ona se mora prilagoditi smanjenim prihodima po bloku povećanjem operativne učinkovitosti, a i nadati se rastu vrijednosti same kriptovalute – što je glavni čimbenik koji im može jamčiti profitabilnost.